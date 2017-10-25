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    Нигматуллин: «Спартак» мог выиграть со счетом 15:2»

    Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу красно-белых над «Спартаком-Нальчик» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Неожиданный результат. По всем раскладам «Спартак-Нальчик» должен был «поставить автобус» и попытаться отбиться до дополнительного времени и серии пенальти. Честь им и хвала, что не стали закрываться. Хозяева играли свободно, получали удовольствие. Много, конечно, позволяли соперникам, но в целом игра получилось интересной и обильной на голы. Наверное, для «Спартака» это не самый серьезный матч, отыграли и забыли, начали готовиться к следующим встречам.

    Если бы вратарь «Спартака-Нальчик» Борис Шогенов не ловил мячи, то московский «Спартак» выиграл бы сегодня со счетом 15:2. Думаю, ему можно будет записать этот матч себе на кассету, положить где-нибудь и иногда смотреть.

    Александра Максименко поздравляю с дебютом. Он молодец, где-то выручал, в моментах с пропущенными мячами не виноват. Парень молодой, в 19 лет дебютировать в «Спартаке», на мой взгляд — это прекрасно. Здорово, что ему сегодня доверили встать в ворота, почувствовал порох в настоящем бою, пусть и с командой второго дивизиона. Он хоть и молодой, но квалифицированный вратарь, провел много игр за «Спартак-2» и молодежную сборную», — сказал Нигматуллин.

    В четвертьфинале команда Массимо Карреры сыграет с «Крыльями Советов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 23:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 26 октября 2017, 12:25

      Если быть честными, то 15:4скорее.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:29

      Мне кажется Максименко плохо сыграл, неуверенно и вина его в двух голах есть.

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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 октября 2017, 09:08

      эх Руслан Руслан, на флешку , а не на кассету или ты думаешь в Нальчике до сих пор видеомагнитофоны в каждом доме?)))

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