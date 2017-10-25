Ройс: «Мной интересуются пять клубов. Не знаю, где в итоге окажусь»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс сообщил о возможной смене клуба. Немец восстанавливается от травмы колена. Его возвращение запланировано на следующий год.

«Мной интересуются четыре или пять зарубежных клубов. 31-го мая 2019 года мне исполнится 30 лет. В таком возрасте контракт может стать последней большой возможностью попробовать что-то другое.

Если честно, не знаю, где в итоге окажусь. На данный момент я очень счастлив Дортмунде и даже не думаю о том, что случится через два года», – цитирует Ройса SI со ссылкой на GQ.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».