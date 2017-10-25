Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ройс: «Мной интересуются пять клубов. Не знаю, где в итоге окажусь»

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс сообщил о возможной смене клуба. Немец восстанавливается от травмы колена. Его возвращение запланировано на следующий год.

    «Мной интересуются четыре или пять зарубежных клубов. 31-го мая 2019 года мне исполнится 30 лет. В таком возрасте контракт может стать последней большой возможностью попробовать что-то другое.

    Если честно, не знаю, где в итоге окажусь. На данный момент я очень счастлив Дортмунде и даже не думаю о том, что случится через два года», – цитирует Ройса SI со ссылкой на GQ.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2017 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 10:59

      жаль травмы у него частые, а так классный игрок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 25 октября 2017, 21:23

      Нигде, хрусталь не годный

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11