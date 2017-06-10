Ройс перенес операцию на колене и планирует вернуться на поле в следующем году

Вингер «Боруссии» Марко Ройс сообщил об удачной операции на крестообразных связках правого колена и поделился мыслями по поводу возвращения.

«Операция прошла успешно, и я начал восстановление. Это займет много времени, но я обещаю приложить все усилия! Я всегда возвращался и намерен сделать это еще раз. Меня ждет много работы с новым тренером Петером Бошем (возглавил команду 6-го июня – прим. «Бомбардира») перед чемпионатом мира в России. Хочу вернуться на пик формы в следующем году и принять участие в заключительной части сезона», – написал 28-летний немец в своем инстаграме.

В минувшем сезоне Ройс забил 13 голов и отдал восемь результативных передач в 24-х матчах. Дортмундцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Футболист получил повреждение в финальном матче Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:1).