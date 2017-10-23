Ройс интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» рассматривают вариант в приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

В настоящее время 28-летний футболист восстанавливается после частичного разрыва задней крестообразной связки правого колена, полученного в финале Кубка Германии прошлого сезона с «Айнтрахтом» (2:1).

Ранее сообщалось, что хавбек должен вернуться в строй в январе. Действующий контракт Ройса со «шмелями» рассчитан до лета 2019 года.