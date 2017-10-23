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    Ройс интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» рассматривают вариант в приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

    В настоящее время 28-летний футболист восстанавливается после частичного разрыва задней крестообразной связки правого колена, полученного в финале Кубка Германии прошлого сезона с «Айнтрахтом» (2:1).

    Ранее сообщалось, что хавбек должен вернуться в строй в январе. Действующий контракт Ройса со «шмелями» рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Skysports

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    23.10.2017 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2017, 15:34

      он живой там хоть? последний раз я его видел на обложке фифа17 год назад

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      Рейтинг: +175

      Seamus 23 октября 2017, 19:11

      Толковый, но уж больно хрустальный...

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > Seamus 24 октября 2017, 11:25

      Это точно.

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