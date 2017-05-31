Ройс пропустит от 4 до 8 месяцев

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил травму колена в финале Кубка Германии с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1), сообщает Sport1.de. Стали известны сроки его восстановления – они составят 4 до 8 месяцев. Более точный срок зависит от лечения, которое будет выбрано врачами.

В данный момент футболист проходит консультации со специалистом по травмам коленей в Мюнхене. Предварительное обследование показало у игрока частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена.

Стоит отметить, Ройс из-за травм пропустил уже два крупных международных турнира: чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016.