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Рыбус: «Поедем в Питер биться за первое место»

24 октября 2017, 01:35
4

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итог победе над «Краснодаром» (2:0) в РФПЛ и поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в следующем туре.

– Какие указания давал тебе тренер перед выходом на поле?

– В конце игры у нас начались небольшие проблемы. Нужно было выйти и помочь Мише Лысову в обороне. Так получилось, что я мог и забить, но в том эпизоде слишком высоко отскочил мяч, зато заработал штрафной, который исполнил Фернандеш. Пробить самому? Я давно не исполнял штрафные. В последний раз, наверное, в «Лионе». Мы поставили эффектную точку в матче. Через шесть дней едем в Питер биться за первое место.

– «Зенит» давно объявили чемпионом. Как относишься к этим разговорам?

– Пусть говорят, а мы будем делать свое дело. Посмотрим, что будет в конце. Обидно, что проиграли матчи соперникам, которые ниже в таблице. Возможно, не хватает концентрации. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать дома. В этом матче все ребята бились друг за друга.

– Не огорчило, что остался в запасе на игру с «Краснодаром»?

– У нас хорошая конкуренция, что не может не радовать. Ранее я провел два матча по 90 минут за пять дней. На этот раз тренер решил оставить меня в запасе и выпустить на замену. Вышел на свою привычную позицию.

Игрок сборной Польши пополнил состав московского клуба в июле, перейдя из «Лиона» за 1,75 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 12 матчей без результативных действий.

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29-го октября. Команды имеют равное количество очков, но подопечные Роберто Манчини впереди из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Польша Рыбус Мацей
Комментарии (4)
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Евгений П
1508819919
Поедете в Питер парковать автобус
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EFR
1508832367
приезжайте с очком
Ответить
VASoMeat
1508835455
Пожелаю удачи Палычу,паравозы смогут дать бой!!!
Ответить
Gornostay
1508859691
Биться можно об стенку, а в футбол играют,желательно честно и результативно!
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