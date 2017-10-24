Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рыбус: «Поедем в Питер биться за первое место»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итог победе над «Краснодаром» (2:0) в РФПЛ и поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в следующем туре.

    – Какие указания давал тебе тренер перед выходом на поле?

    – В конце игры у нас начались небольшие проблемы. Нужно было выйти и помочь Мише Лысову в обороне. Так получилось, что я мог и забить, но в том эпизоде слишком высоко отскочил мяч, зато заработал штрафной, который исполнил Фернандеш. Пробить самому? Я давно не исполнял штрафные. В последний раз, наверное, в «Лионе». Мы поставили эффектную точку в матче. Через шесть дней едем в Питер биться за первое место.

    – «Зенит» давно объявили чемпионом. Как относишься к этим разговорам?

    – Пусть говорят, а мы будем делать свое дело. Посмотрим, что будет в конце. Обидно, что проиграли матчи соперникам, которые ниже в таблице. Возможно, не хватает концентрации. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать дома. В этом матче все ребята бились друг за друга.

    – Не огорчило, что остался в запасе на игру с «Краснодаром»?

    – У нас хорошая конкуренция, что не может не радовать. Ранее я провел два матча по 90 минут за пять дней. На этот раз тренер решил оставить меня в запасе и выпустить на замену. Вышел на свою привычную позицию.

    Игрок сборной Польши пополнил состав московского клуба в июле, перейдя из «Лиона» за 1,75 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 12 матчей без результативных действий.

    Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29-го октября. Команды имеют равное количество очков, но подопечные Роберто Манчини впереди из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 октября 2017, 18:41

      Биться можно об стенку, а в футбол играют,желательно честно и результативно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 24 октября 2017, 11:57

      Пожелаю удачи Палычу,паравозы смогут дать бой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 24 октября 2017, 11:06

      приезжайте с очком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 24 октября 2017, 07:38

      Поедете в Питер парковать автобус

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11