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  • Шалимов: «Краснодар» эмоционально опустошен. Надо включать силы всех, кто находится в клубе»

Шалимов: «Краснодар» эмоционально опустошен. Надо включать силы всех, кто находится в клубе»

23 октября 2017, 23:16
8

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог поражению от «Локомотива» (0:2, 14-й тур РФПЛ) в интервью телеканалу «Наш футбол».

«У «Краснодара» наверняка есть какой-то кризис, просто надо разобраться, в чем он состоит. Мы проиграли четыре матча в чемпионате, ни одного гола не забиваем. Проблемы есть. Кое-что в тактике поменяли — это не работает. Сейчас будем думать над тактикой. Сегодня игра была равная, но мы опять получаем дурацкий гол при равной игре. Во всех этих матчах пропускаем первыми, а потом не можем переломить ход встречи.

Из этих четырех игр мы провели три с теми, кто претендует на первую тройку. Вообще, четыре поражения из пяти — от этих команд. Это наша проблема, беда, но мы тогда должны готовиться к тому, что не можем терять очки в других матчах. «Краснодару», чтобы выйти из кризиса, нужен гол, нужна победа в следующей игре. Дальше посмотрим, что получится. Но пока ситуация тяжелая.

Тренируется команда нормально, где-то выполняет установку. Будем разбираться. Это внутренние дела. Были такие моменты у многих команд, что они преображались после первого гола. Безобразно мы играли только с «Арсеналом», но там мы были вдесятером, потом вдевятером. А остальные игры были равные, но мы проигрывали. Вопрос психологии, наверное. Или пропускаем со стандартов, или с рикошетами. Сегодня моментов у «Краснодара» не было, проблема — в расстановке. Будем думать дальше, что делать, чтобы вернуть нашу игру, которую показывали до этого.

Команда эмоционально опустошена. Четыре поражения в чемпионате, ноль голов. Период сложный, но надо всем вместе собираться и выходить из него, не думая, что он просто так пройдет. Надо включать все внутренние силы игроков, тренерского штаба и всех, кто находится в клубе.

Сейчас задача — восстановиться и понять, что вообще происходит. Для этого надо поговорить с ребятами и чтобы они между собой поговорили. А дальше — готовиться. Здесь надо работать. Может, и говорить много не надо — надо тренироваться. Контакт тренерского штаба с игроками нормальный. Но это наши внутренние дела. Он нормальный, но где-то надо чуть, может быть, взбудоражить ситуацию.

Достаточно ли обоймы игроков? Мы играем раз в неделю, повылетали отовсюду, откуда можно. В принципе, игроков хватает. Мы не видели, кто бы явно выпадал, и не чувствовали, кто может усилить игру«, — сказал тренер.

«Быки» занимают шестое место в турнирной таблице.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1508790502
Для молодого клуба это первое глубокое падение. Такое бывает с каждым. Очень болезненно. Только бы не расшиблись и не стали назначать крайних. Не сломаются - заработают УВАЖЕНИЕ.
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mutabor0992
1508793488
Это он о чем?Какие силы всех?Какие то фуфлыжные тренеры нового поколения...Валерик(Карпин),теперь этот...Ну не получается,признай вину как мужчина и уйди.Как это делал Газзаев.Так нет же,это все они виноваты,а не я.
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Nerlinger
1508795201
Краснодар играет красиво. В РФПЛ так не прокатит!!!
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paracetamol
1508795793
Тебя дешевого тренеришку плавят, не видишь, чтоль? Когда со штрафного гол забивали, стенка даже не подпрыгнула. Один швед пытался, так его за трусы схватили.
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truded
1508821368
при таком раскладе, обычно меняют тренера..
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sprint5
1508822625
охать и ахать последнее дело для мужиков
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FanatSerj
1508825652
"Период сложный, но надо всем вместе собираться и выходить из него" - правильно надо собраться и попросить на выход главного тренера. Уже точно понятно, что с ним делов не будет.
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bolela_16
1508828557
Игорек, не задумывался что ты там лишний - в.лига не для тебя, еще не дорос...
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