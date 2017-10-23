Шалимов: «Краснодар» эмоционально опустошен. Надо включать силы всех, кто находится в клубе»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог поражению от «Локомотива» (0:2, 14-й тур РФПЛ) в интервью телеканалу «Наш футбол».

«У «Краснодара» наверняка есть какой-то кризис, просто надо разобраться, в чем он состоит. Мы проиграли четыре матча в чемпионате, ни одного гола не забиваем. Проблемы есть. Кое-что в тактике поменяли — это не работает. Сейчас будем думать над тактикой. Сегодня игра была равная, но мы опять получаем дурацкий гол при равной игре. Во всех этих матчах пропускаем первыми, а потом не можем переломить ход встречи.



Из этих четырех игр мы провели три с теми, кто претендует на первую тройку. Вообще, четыре поражения из пяти — от этих команд. Это наша проблема, беда, но мы тогда должны готовиться к тому, что не можем терять очки в других матчах. «Краснодару», чтобы выйти из кризиса, нужен гол, нужна победа в следующей игре. Дальше посмотрим, что получится. Но пока ситуация тяжелая.



Тренируется команда нормально, где-то выполняет установку. Будем разбираться. Это внутренние дела. Были такие моменты у многих команд, что они преображались после первого гола. Безобразно мы играли только с «Арсеналом», но там мы были вдесятером, потом вдевятером. А остальные игры были равные, но мы проигрывали. Вопрос психологии, наверное. Или пропускаем со стандартов, или с рикошетами. Сегодня моментов у «Краснодара» не было, проблема — в расстановке. Будем думать дальше, что делать, чтобы вернуть нашу игру, которую показывали до этого.



Команда эмоционально опустошена. Четыре поражения в чемпионате, ноль голов. Период сложный, но надо всем вместе собираться и выходить из него, не думая, что он просто так пройдет. Надо включать все внутренние силы игроков, тренерского штаба и всех, кто находится в клубе.



Сейчас задача — восстановиться и понять, что вообще происходит. Для этого надо поговорить с ребятами и чтобы они между собой поговорили. А дальше — готовиться. Здесь надо работать. Может, и говорить много не надо — надо тренироваться. Контакт тренерского штаба с игроками нормальный. Но это наши внутренние дела. Он нормальный, но где-то надо чуть, может быть, взбудоражить ситуацию.



Достаточно ли обоймы игроков? Мы играем раз в неделю, повылетали отовсюду, откуда можно. В принципе, игроков хватает. Мы не видели, кто бы явно выпадал, и не чувствовали, кто может усилить игру«, — сказал тренер.

«Быки» занимают шестое место в турнирной таблице.

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