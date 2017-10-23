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  • Шалимов – после поражения в Москве: «Комментировать игру нет смысла»

Шалимов – после поражения в Москве: «Комментировать игру нет смысла»

23 октября 2017, 21:42
14

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции подвел итог поражению от «Локомотива» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Слова специалиста цитирует корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Неважная игра с нашей стороны. Команда в сложной ситуации, у нас четыре поражения подряд. Комментировать игру нет смысла. Сейчас нам надо чуть успокоиться и восстановиться к следующей игре (против «СКА-Хабаровска» 29-го октября – прим. «Бомбардира»). Она для нас очень важна.

– «Краснодар» проиграл в сезоне все ключевые матчи. Почему?

– Объяснения этому нет. Каждая игра она отдельная, мы разбираем ошибки. Сегодня была очень плохая игра. Против «Зенита» равная игра, против ЦСКА играли с преимуществом. Но мы не забиваем. Для нас важно развитие матча. Надо стараться первыми забивать. Тогда есть шанс, что у нас все наладится.

– Чувствуете вы давление?

– Когда четыре поражения подряд, давление есть. У нас есть команда, есть тренерский штаб. Давление неприятно, но не так, чтобы мы опустили руки и подумали, что все пропало. Надо работать.

– Со стороны руководства чувствуете доверие?

– Разговоров не было. Руководство держит все под контролем. Доверие есть.

«Быки» занимают шестое место в турнирной таблице.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1508784709
Шалимов, будь мужиком! Подай в отставку! Не мучай дальше хорошую команду.
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серега кашин
1508784863
комментировать нечего, надо уходить в отставку
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insider_retro
1508785036
Нет смысла говорить очевидные вещи, имея багаж в 4 поражения, унылую игру и недовольство болельщиков клуба!.. Прекрасная команда скатилась во всех отношениях! И тренер не знает, что делать!!.. Творческий поиск тренера затянулся и зашёл в тупик...
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BRO_football
1508786126
Ну как же так? Краснодар намеренно слил Лигу Европу, чтобы сосредоточиться на РФПЛ. А в итоге после того самого матча с Цревной Звездой лишь 3 победы в 8 матчах(+Кубок России). Не работает такая стратегия! Да и у Галицкого проблемы с бизнесом. Что-то мне подсказывает, что совсем скоро Краснодар станет похож на современный ЦСКА.
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Fan Loko mik
1508787423
Я сегодня понял кого мне напоминает Шалимов - это же двойник шефа полиции из фильма Такси Люка Бессона!
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life85
1508788320
Объяснение этому одно - не тот ТРЕНЕР ! ! !
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Kokmarov
1508788528
Очень хочется смены тренера и не только за эти 4 поражения, у команды игра, которая не дает результата - скучная, унылая, неэффектная и неэффективная. Долооооооой!
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multi1984
1508793389
Тут к гадалке ходить не надо,что Шалимова свергнут... Либо у него пунктик есть в контракте о большой неустойке и Галицкий ,находясь в кризисе,не может заплатить её... А вообще давно было понятно,что с таким тренером Краснодар будет играть скучно( Была сильная команда,а сейчас (((……
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Диктор
1508818496
Тут разговаривать не о чем-пока ты у руля команды.
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OfaZavr
1508832749
Как правильно сказал и сделал Григорян после череды поражений: если из кризиса вывести тренер не может команду, тогда нужно иметь мужество и написать по собственному желанию.
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