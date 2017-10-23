Шалимов – после поражения в Москве: «Комментировать игру нет смысла»

Как правильно сказал и сделал Григорян после череды поражений: если из кризиса вывести тренер не может команду, тогда нужно иметь мужество и написать по собственному желанию.
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции подвел итог поражению от «Локомотива» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Слова специалиста цитирует корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
– Неважная игра с нашей стороны. Команда в сложной ситуации, у нас четыре поражения подряд. Комментировать игру нет смысла. Сейчас нам надо чуть успокоиться и восстановиться к следующей игре (против «СКА-Хабаровска» 29-го октября – прим. «Бомбардира»). Она для нас очень важна.
– «Краснодар» проиграл в сезоне все ключевые матчи. Почему?
– Объяснения этому нет. Каждая игра она отдельная, мы разбираем ошибки. Сегодня была очень плохая игра. Против «Зенита» равная игра, против ЦСКА играли с преимуществом. Но мы не забиваем. Для нас важно развитие матча. Надо стараться первыми забивать. Тогда есть шанс, что у нас все наладится.
– Чувствуете вы давление?
– Когда четыре поражения подряд, давление есть. У нас есть команда, есть тренерский штаб. Давление неприятно, но не так, чтобы мы опустили руки и подумали, что все пропало. Надо работать.
– Со стороны руководства чувствуете доверие?
– Разговоров не было. Руководство держит все под контролем. Доверие есть.
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