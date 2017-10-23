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    Шалимов – после поражения в Москве: «Комментировать игру нет смысла»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции подвел итог поражению от «Локомотива» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Слова специалиста цитирует корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    – Неважная игра с нашей стороны. Команда в сложной ситуации, у нас четыре поражения подряд. Комментировать игру нет смысла. Сейчас нам надо чуть успокоиться и восстановиться к следующей игре (против «СКА-Хабаровска» 29-го октября – прим. «Бомбардира»). Она для нас очень важна.

    – «Краснодар» проиграл в сезоне все ключевые матчи. Почему?

    – Объяснения этому нет. Каждая игра она отдельная, мы разбираем ошибки. Сегодня была очень плохая игра. Против «Зенита» равная игра, против ЦСКА играли с преимуществом. Но мы не забиваем. Для нас важно развитие матча. Надо стараться первыми забивать. Тогда есть шанс, что у нас все наладится.

    – Чувствуете вы давление?

    – Когда четыре поражения подряд, давление есть. У нас есть команда, есть тренерский штаб. Давление неприятно, но не так, чтобы мы опустили руки и подумали, что все пропало. Надо работать.

    – Со стороны руководства чувствуете доверие?

    – Разговоров не было. Руководство держит все под контролем. Доверие есть.

    «Быки» занимают шестое место в турнирной таблице.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 21:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 11:12

      Как правильно сказал и сделал Григорян после череды поражений: если из кризиса вывести тренер не может команду, тогда нужно иметь мужество и написать по собственному желанию.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 октября 2017, 07:14

      Тут разговаривать не о чем-пока ты у руля команды.

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      Рейтинг: +371

      multi1984 24 октября 2017, 00:16

      Тут к гадалке ходить не надо,что Шалимова свергнут... Либо у него пунктик есть в контракте о большой неустойке и Галицкий ,находясь в кризисе,не может заплатить её... А вообще давно было понятно,что с таким тренером Краснодар будет играть скучно( Была сильная команда,а сейчас (((……

      2
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 23 октября 2017, 22:55

      Очень хочется смены тренера и не только за эти 4 поражения, у команды игра, которая не дает результата - скучная, унылая, неэффектная и неэффективная. Долооооооой!

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      Рейтинг: +675

      life85 23 октября 2017, 22:52

      Объяснение этому одно - не тот ТРЕНЕР ! ! !

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 октября 2017, 22:37

      Я сегодня понял кого мне напоминает Шалимов - это же двойник шефа полиции из фильма Такси Люка Бессона!

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > Fan Loko mik 24 октября 2017, 01:10

      Хах, да есть немного схожести)

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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 23 октября 2017, 22:15

      Ну как же так? Краснодар намеренно слил Лигу Европу, чтобы сосредоточиться на РФПЛ. А в итоге после того самого матча с Цревной Звездой лишь 3 победы в 8 матчах(+Кубок России). Не работает такая стратегия!
      Да и у Галицкого проблемы с бизнесом. Что-то мне подсказывает, что совсем скоро Краснодар станет похож на современный ЦСКА.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > BRO_football 24 октября 2017, 00:11

      кони всегда будут на коне))))

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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 23 октября 2017, 22:10

      Команда хорошая, а игру поставить не могут. Дальше комментировать нет смысла.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 октября 2017, 22:07

      "– Разговоров не было. Руководство держит все под контролем. Доверие есть."..............А сам-то что думаешь ? Может пора отдохнуть ?

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      Рейтинг: +70679

      insider_retro 23 октября 2017, 21:57

      Нет смысла говорить очевидные вещи, имея багаж в 4 поражения, унылую игру и недовольство болельщиков клуба!.. Прекрасная команда скатилась во всех отношениях! И тренер не знает, что делать!!.. Творческий поиск тренера затянулся и зашёл в тупик...

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