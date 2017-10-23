Шалимов – после поражения в Москве: «Комментировать игру нет смысла»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции подвел итог поражению от «Локомотива» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Слова специалиста цитирует корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Неважная игра с нашей стороны. Команда в сложной ситуации, у нас четыре поражения подряд. Комментировать игру нет смысла. Сейчас нам надо чуть успокоиться и восстановиться к следующей игре (против «СКА-Хабаровска» 29-го октября – прим. «Бомбардира»). Она для нас очень важна.

– «Краснодар» проиграл в сезоне все ключевые матчи. Почему?

– Объяснения этому нет. Каждая игра она отдельная, мы разбираем ошибки. Сегодня была очень плохая игра. Против «Зенита» равная игра, против ЦСКА играли с преимуществом. Но мы не забиваем. Для нас важно развитие матча. Надо стараться первыми забивать. Тогда есть шанс, что у нас все наладится.

– Чувствуете вы давление?

– Когда четыре поражения подряд, давление есть. У нас есть команда, есть тренерский штаб. Давление неприятно, но не так, чтобы мы опустили руки и подумали, что все пропало. Надо работать.

– Со стороны руководства чувствуете доверие?

– Разговоров не было. Руководство держит все под контролем. Доверие есть.

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