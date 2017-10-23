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  • Депутат Лебедев: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят»

Депутат Лебедев: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят»

23 октября 2017, 19:00
14

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев дал прогноз на матч 14-го тура РФПЛ «Локомотив»«Краснодар».

«Сегодня ожидается серьезная и бескомпромиссная борьба. «Краснодар» проиграл три матча подряд и ему необходима реабилитация, чтобы не выпадать из гонки за чемпионство. А «Локомотив», в свою очередь, с этой победой сможет наконец догнать «Зенит». У команды Юрия Семина идет трудный игровой отрезок. «Шериф» (1:1, Лига Европы – прим. «Бомбардира»), «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – настоящая проверка амбиций «железнодорожников». Плюс они проиграли «Уфе» в последней игре. Им тоже, как и «Краснодару» нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. В сегодняшнем матче будет забито два-три мяча, и уж точно не один.

Не совсем разумно увольнять тренера за четыре-пять туров до зимнего перерыва. Тем более, что мы видим «быков» наверху турнирной таблицы, в пятерке. РФПЛ – это не Ла Лига, где в случае отставания от «Барселоны» на восемь очков ты автоматически в ауте. Мы сейчас наблюдаем как «Спартак» поднялся со дна. Так что у нас все возможно. А насчет Игоря Шалимова пусть решает Галицкий. Но я думаю, что если сегодня и проиграет «Краснодар», главный тренер уволен не будет. Только если не уйдет сам», — сказал Лебедев.

Московский клуб встретится с «Зенитом» 29-го октября в рамках 15-го тура. С ЦСКА – 5-го ноября.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (14)
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OfaZavr
1508774626
если ждать до зимней паузы еще сильнее утопит команду и о верхних позициях стоит забыть.
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insider_retro
1508775044
Какая широта взглядов, какие глубинные предсказательные изыски, какие сравнения и упоминания!!!! Депутат, однозначно сидит на инсайдерской информации и серьёзно подготовился!...))
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серега кашин
1508775769
и почему же он еще не президент
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Полная Канистра
1508779664
это депутишка там вообще чем занимается народ не для этого сажал их в думу чтобы о футболе балоболить скоро МАТЧ ТВ уже в думе работать начнет
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anjaneri
1508781013
Шлиме везло и везение не бесконечно, как и не бесконечно терпение Галицкого. Если по чесноку, не Шлима не тэрнер, ему надо вернуться баб тэрнеровать.
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raritet
1508782326
чутье подсказывает, что команда плавит Шалимова. Может быть, я и не прав.
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