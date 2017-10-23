Депутат Лебедев: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят»

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев дал прогноз на матч 14-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар».

«Сегодня ожидается серьезная и бескомпромиссная борьба. «Краснодар» проиграл три матча подряд и ему необходима реабилитация, чтобы не выпадать из гонки за чемпионство. А «Локомотив», в свою очередь, с этой победой сможет наконец догнать «Зенит». У команды Юрия Семина идет трудный игровой отрезок. «Шериф» (1:1, Лига Европы – прим. «Бомбардира»), «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – настоящая проверка амбиций «железнодорожников». Плюс они проиграли «Уфе» в последней игре. Им тоже, как и «Краснодару» нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. В сегодняшнем матче будет забито два-три мяча, и уж точно не один.

Не совсем разумно увольнять тренера за четыре-пять туров до зимнего перерыва. Тем более, что мы видим «быков» наверху турнирной таблицы, в пятерке. РФПЛ – это не Ла Лига, где в случае отставания от «Барселоны» на восемь очков ты автоматически в ауте. Мы сейчас наблюдаем как «Спартак» поднялся со дна. Так что у нас все возможно. А насчет Игоря Шалимова пусть решает Галицкий. Но я думаю, что если сегодня и проиграет «Краснодар», главный тренер уволен не будет. Только если не уйдет сам», — сказал Лебедев.

Московский клуб встретится с «Зенитом» 29-го октября в рамках 15-го тура. С ЦСКА – 5-го ноября.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.