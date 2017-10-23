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    Депутат Лебедев: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», Шалимова не уволят»

    Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев дал прогноз на матч 14-го тура РФПЛ «Локомотив»«Краснодар».

    «Сегодня ожидается серьезная и бескомпромиссная борьба. «Краснодар» проиграл три матча подряд и ему необходима реабилитация, чтобы не выпадать из гонки за чемпионство. А «Локомотив», в свою очередь, с этой победой сможет наконец догнать «Зенит». У команды Юрия Семина идет трудный игровой отрезок. «Шериф» (1:1, Лига Европы – прим. «Бомбардира»), «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – настоящая проверка амбиций «железнодорожников». Плюс они проиграли «Уфе» в последней игре. Им тоже, как и «Краснодару» нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. В сегодняшнем матче будет забито два-три мяча, и уж точно не один.

    Не совсем разумно увольнять тренера за четыре-пять туров до зимнего перерыва. Тем более, что мы видим «быков» наверху турнирной таблицы, в пятерке. РФПЛ – это не Ла Лига, где в случае отставания от «Барселоны» на восемь очков ты автоматически в ауте. Мы сейчас наблюдаем как «Спартак» поднялся со дна. Так что у нас все возможно. А насчет Игоря Шалимова пусть решает Галицкий. Но я думаю, что если сегодня и проиграет «Краснодар», главный тренер уволен не будет. Только если не уйдет сам», — сказал Лебедев.

    Московский клуб встретится с «Зенитом» 29-го октября в рамках 15-го тура. С ЦСКА – 5-го ноября.

    Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2017 19:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4086

      raritet 23 октября 2017, 21:12

      чутье подсказывает, что команда плавит Шалимова. Может быть, я и не прав.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 октября 2017, 20:50

      Шлиме везло и везение не бесконечно, как и не бесконечно терпение Галицкого. Если по чесноку, не Шлима не тэрнер, ему надо вернуться баб тэрнеровать.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2017, 20:27

      это депутишка там вообще чем занимается народ не для этого сажал их в думу чтобы о футболе балоболить скоро МАТЧ ТВ уже в думе работать начнет

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 23 октября 2017, 19:22

      и почему же он еще не президент

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > серега кашин 23 октября 2017, 23:11

      Такое ощущение, что до президента ему чего-то не хватает....

      0
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      Рейтинг: +70678

      insider_retro 23 октября 2017, 19:10

      Какая широта взглядов, какие глубинные предсказательные изыски, какие сравнения и упоминания!!!! Депутат, однозначно сидит на инсайдерской информации и серьёзно подготовился!...))

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 23 октября 2017, 19:28

      В марте 2016 года Владимир Жириновский назвал Лебедева одним из возможных кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года..


      Да он готов.Хоть щас.Папа есть.Ксива есть.
      а с командой----определимся!!

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      Рейтинг: +70678

      insider_retro > shinnik 23 октября 2017, 19:32

      Нужна ещё теневая и финансово обеспеченная группа поддержки... Да и много чего ещё... Нынешние кресла, по моему, потолок... Теперь долгие годы будет полномасштабная игра в полуоппозицию с крикливой, но не смелой критикой тех, кто сверху...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 23 октября 2017, 19:59

      повержен умищем...
      Даже не возразить,не опровергнуть..
      Какого года Рождения,стесняюсь спросить..?

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      Рейтинг: +70678

      insider_retro > shinnik 23 октября 2017, 20:03

      Что Вы, что Вы!! Мы же общаемся... А для этого достаточно просто терпимости и некоторого взаимного уважения... Ясли и садик помню смутно...)))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 23 октября 2017, 20:17

      С 7000- летием...)

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > insider_retro 23 октября 2017, 23:13

      Я вот тоже думаю, какая же у него ширина жопы?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 19:03

      если ждать до зимней паузы еще сильнее утопит команду и о верхних позициях стоит забыть.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 24 октября 2017, 10:29

      вряд ли , вопрос еще в том сможет ли дать он команде что-то, сомневаюсь что с ним клуб будет бороться за высокие места, 5-6 максимум.

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