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Будогосский — о неназначенном пенальти в матче «Спартак» – «Амкар»: «Cудья допустил ошибку»

22 октября 2017, 13:16
37

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с неназначенным в пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Амкаром» (0:0).

«Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжелый, но произошло то, что произошло», — сказал Будогосский.

Напомним, что в концовке встречи голкипер «Спартака» Александр Селихов столкнулся с игроком пермяков Брайном Идову. Арбитр встречи Павел Кукуян пенальти не назначил и наказал игрока «Амкара» желтой карточкой за симуляцию.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Будогосский Андрей
Комментарии (37)
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порт
1508667789
И Амиачным сразу стало легче, после слов Будогосского.
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Бестолковый
1508669204
Я хоть и не болельщик Спартака, но считаю, что судья был прав. Единственно, что зря показал карточку нападающему. Игровой стык, вратарь вышел на мяч в ноги нападающему, нападающий не убегал с мячом а пошел в жесткий стык, - искал контакт с вратарем и мог ему нанести травму. Такой эпизод можно найти почти в каждом матче. Если бы нападающий убегал с мячом и вратарь его зацепил, то другое дело. Хотя может и прав судья с ЖК, в баскетболе вполне дали бы ему (нападающему) фолл в нападении. А Селихов молодец, - растет на глазах. Идет в стык и не боится.
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insider_retro
1508669242
Ёрзает в кресле и с потугами удерживает должность!...)) Без официального разбора эпизода и принятия решения, крайне не корректно топить своего подчинённого на следующий день в комментариях....
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alex1951
1508669849
Буда! И это все,что ты бооольшой нашальник ,могишь сказать? Да уж воистину ,каков поп ,таков приход! Так что ,это твой косяк,твои судьи,твой отказ от видеоповторов,твои глупые высказыания,твоя полная некомпетентность! Тоже,наверно,как и Мудько из ПТУ пришел,там заместо фихзкультуры ,никак футбол 2ой лиги пускали смотреть?
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paracetamol
1508670250
Игрока Зенита удалил ни за что, пенальти 100% не назначил... В каждом матче косяк результативный, мля! Ты куда смотришь, старый крен, кого судить назначаешь!?
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bogdanol
1508672567
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polt
1508674929
"Момент непростой, тяжелый..." Этим можно все объяснить и оправдать. Момент отлично просматривался боковым судьей, если основной не разглядел нарушения. Работа судейских бригад в этом сезоне, хуже не куда, а руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский или некомпитентен или пытается все время оправдать проколы судейства. Результат-Амкар не досчитался 2х заработанных очков!!!
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Антибиотик
1508676137
И всё? А где наказание? Насадить Кукуяна на кукуян нужно, чтобы работать как следует научился.
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VVM1964
1508676546
КАРТОЧКА БЫЛА НАЗНАЧЕНА НЕ ЗА СИМУЛЯЦИЮ , А ЗА ПРЕРЕКАНИЯ С АРБИТРОМ - " ПИСАКИ "
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Jhon1989
1508677636
Опять судья вытащил петушню красно белую. А пеналь сто процентный был.
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