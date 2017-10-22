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    Будогосский — о неназначенном пенальти в матче «Спартак» – «Амкар»: «Cудья допустил ошибку»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с неназначенным в пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Амкаром» (0:0).

    «Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжелый, но произошло то, что произошло», — сказал Будогосский.

    Напомним, что в концовке встречи голкипер «Спартака» Александр Селихов столкнулся с игроком пермяков Брайном Идову. Арбитр встречи Павел Кукуян пенальти не назначил и наказал игрока «Амкара» желтой карточкой за симуляцию.

    Источник: ТАСС

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    22.10.2017 13:16
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +412

      Eds 22 октября 2017, 21:16

      Не было там пенальти... Пусть хоть 40 раз просмотрит. Селихов был на пути мяча, и контролировал его на 100%.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 18:26

      Здесь то конечно сразу все увидел , а обычно то выкручивается то туманно что-то объяснять начинает.

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 22 октября 2017, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять судья вытащил петушню красно белую. А пеналь сто процентный был.

      -6
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 22 октября 2017, 15:42

      И всё? А где наказание? Насадить Кукуяна на кукуян нужно, чтобы работать как следует научился.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 октября 2017, 15:22

      "Момент непростой, тяжелый..." Этим можно все объяснить и оправдать. Момент отлично просматривался боковым судьей, если основной не разглядел нарушения. Работа судейских бригад в этом сезоне, хуже не куда, а руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский или некомпитентен или пытается все время оправдать проколы судейства. Результат-Амкар не досчитался 2х заработанных очков!!!

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      Рейтинг: +691

      retiremen > polt 22 октября 2017, 15:31

      Момент непростой, тяжелый- это когда вся страна не видит пенальти, а судья видит, а когда наоборот, это должностное преступление!

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      Рейтинг: +691

      retiremen 22 октября 2017, 15:16

      Ну что вы накинулись? Вам же говорят, что у нас в стране не хватка судей! Понимаете, на столько непрестижная профессия, что в странен никто не хочет идти работать футбольным судьей! Сами виноваты, сидите на диванах, идите поработайте.
      Или не возьмут?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 октября 2017, 15:12

      "Произошло то, что произошло" и этот рептилоид еще занимает пост.

      Россия,мать его!

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      Рейтинг: 0

      bogdanol 22 октября 2017, 14:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -10
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      Рейтинг: +498

      Поль 22 октября 2017, 14:31

      мне вот показалось, что идову обводкой потерял мяч, а выход селихова оказался абсолютно странным. т.е. момент идову упустил, а селихов бездумно сбил игрока. если посмтреть момент с основной телекамеры в динамике. возможно, поэтому судья и не ставил пендаль. хотя, по факту, должен был - налицо атака, штрафная площадь, выход вратаря, защитное движение, столкновение. Но атаку чувак просрал!

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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь > Поль 22 октября 2017, 14:47

      Точно тебе не показалось мяч уходил от ворот за лицевую

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      Рейтинг: +412

      Eds > Поль 22 октября 2017, 21:19

      Селихов вообще не трогал Идову. Если тот решил опустить ногу, чтобы показать, что его сбили - то это провокация на пенальти. Судья абсолютно прав, что не дал пенальти.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 октября 2017, 14:15

      Будогосского надо гнать с должности. Не припомню ни одного сезона, чтобы так много судейских ошибок было

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