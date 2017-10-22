Будогосский — о неназначенном пенальти в матче «Спартак» – «Амкар»: «Cудья допустил ошибку»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с неназначенным в пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Амкаром» (0:0).

«Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжелый, но произошло то, что произошло», — сказал Будогосский.

Напомним, что в концовке встречи голкипер «Спартака» Александр Селихов столкнулся с игроком пермяков Брайном Идову. Арбитр встречи Павел Кукуян пенальти не назначил и наказал игрока «Амкара» желтой карточкой за симуляцию.