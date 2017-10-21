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  • Бубнов полагает, что «Спартак» всухую победит «Амкар» и Мельгарехо выйдет в основе

Бубнов полагает, что «Спартак» всухую победит «Амкар» и Мельгарехо выйдет в основе

21 октября 2017, 09:10
12

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром». Три очка наберут спартаковцы, считает специалист.

«Спартак» не должен попасть в психологическую яму после разгрома «Севильи», с настроем проблем быть не должно. «Спартаку» нужно приближаться к лидерам, исправлять неудачный старт. У ЦСКА проблема, «Локомотив» недалеко, притормозил «Зенит»… При определенных обстоятельствах «Спартак» может вклиниться даже в чемпионскую гонку.

«Амкар» выиграл три последних матча, но он играл с аутсайдерами. «Амкар» не пропускает в четырех последних матчах, но это не должно стать препятствием для «Спартака». Уверен, что группа атаки хозяев создаст достаточно моментов. Нападение – сильная сторона «Спартака», которая показала свою мощь с «Севильей».

Не думаю, что Массимо Каррера устроит ротацию, скорее – постарается ее избежать. С «Севильей» был оптимум, который позволил добиться серьезной победы. Предполагаю, что в основе выйдет Лоренцо Мельгарехо, который заслужил это своей игрой, к тому же травмировался Александр Самедов. Прогноз – 2:0», – сказал эксперт.

Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Мельгарехо Лоренцо Бубнов Александр
Комментарии (12)
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mamba9090909
1508566588
Бубнов вангует.))
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vodomut
1508567793
Бубен прав.
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серега кашин
1508569104
после таких матчей он и вправду заслужил играть в основе
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dendiesel
1508569374
Амкар крепкий середнячок, будет играть от обороны. Спартаку будет тяжело!
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OfaZavr
1508571453
так то да , все по делу сказал.
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Алекc
1508572433
просто не будет в любом случае. вперед Спартак, нужна победа!
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pavzhkin
1508573701
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/ka4ok
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Диктор
1508574208
Я тоже так считаю.
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raritet
1508576939
тоже поставил на Спартак, но немного грызет предчувствие, говоря, футбол-это такое непредсказуемое действо, что предсказать заранее ничего невозможно.
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