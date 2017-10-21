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    Бубнов полагает, что «Спартак» всухую победит «Амкар» и Мельгарехо выйдет в основе

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром». Три очка наберут спартаковцы, считает специалист.

    «Спартак» не должен попасть в психологическую яму после разгрома «Севильи», с настроем проблем быть не должно. «Спартаку» нужно приближаться к лидерам, исправлять неудачный старт. У ЦСКА проблема, «Локомотив» недалеко, притормозил «Зенит»… При определенных обстоятельствах «Спартак» может вклиниться даже в чемпионскую гонку.

    «Амкар» выиграл три последних матча, но он играл с аутсайдерами. «Амкар» не пропускает в четырех последних матчах, но это не должно стать препятствием для «Спартака». Уверен, что группа атаки хозяев создаст достаточно моментов. Нападение – сильная сторона «Спартака», которая показала свою мощь с «Севильей».

    Не думаю, что Массимо Каррера устроит ротацию, скорее – постарается ее избежать. С «Севильей» был оптимум, который позволил добиться серьезной победы. Предполагаю, что в основе выйдет Лоренцо Мельгарехо, который заслужил это своей игрой, к тому же травмировался Александр Самедов. Прогноз – 2:0», – сказал эксперт.

    Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.10.2017 09:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4086

      raritet 21 октября 2017, 12:08

      тоже поставил на Спартак, но немного грызет предчувствие, говоря, футбол-это такое непредсказуемое действо, что предсказать заранее ничего невозможно.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > raritet 21 октября 2017, 12:55

      зря поставил,ничья будет.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 11:23

      Я тоже так считаю.

      1
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      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/ka4ok

      -3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 октября 2017, 10:53

      просто не будет в любом случае. вперед Спартак, нужна победа!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 10:37

      так то да , все по делу сказал.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 21 октября 2017, 10:02

      Амкар крепкий середнячок, будет играть от обороны. Спартаку будет тяжело!

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 09:58

      после таких матчей он и вправду заслужил играть в основе

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      Рейтинг: +677

      vodomut 21 октября 2017, 09:36

      Бубен прав.

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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 21 октября 2017, 09:16

      Бубнов вангует.))

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