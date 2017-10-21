Бубнов полагает, что «Спартак» всухую победит «Амкар» и Мельгарехо выйдет в основе

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром». Три очка наберут спартаковцы, считает специалист.

«Спартак» не должен попасть в психологическую яму после разгрома «Севильи», с настроем проблем быть не должно. «Спартаку» нужно приближаться к лидерам, исправлять неудачный старт. У ЦСКА проблема, «Локомотив» недалеко, притормозил «Зенит»… При определенных обстоятельствах «Спартак» может вклиниться даже в чемпионскую гонку.

«Амкар» выиграл три последних матча, но он играл с аутсайдерами. «Амкар» не пропускает в четырех последних матчах, но это не должно стать препятствием для «Спартака». Уверен, что группа атаки хозяев создаст достаточно моментов. Нападение – сильная сторона «Спартака», которая показала свою мощь с «Севильей».

Не думаю, что Массимо Каррера устроит ротацию, скорее – постарается ее избежать. С «Севильей» был оптимум, который позволил добиться серьезной победы. Предполагаю, что в основе выйдет Лоренцо Мельгарехо, который заслужил это своей игрой, к тому же травмировался Александр Самедов. Прогноз – 2:0», – сказал эксперт.

Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.