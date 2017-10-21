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    Маркевич: «За киевское «Динамо» играют левые футболисты. Тренер не виноват в неудачах»

    Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился видением ситуации в киевском «Динамо», которое проигрывает чемпионскую гонку в УПЛ донецкому «Шахтеру». Дело в футболистах, считает специалист.

    «Динамо» распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда. Теперь во всем будет виноват Александр Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах «Динамо» главного тренера. Это же смешно.

    Все хорошие игроки уходят. Сейчас еще и Домагой Вида уйдет. Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого. Может, Хацкевич принимал этих игроков, даже не знаю. Но я в этом очень сомневаюсь», – сказал Маркевич.

    Отставая на семь очков от первого места УПЛ, киевляне лидируют в группе Лиги Европы.

    Источник: Footboom

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    21.10.2017 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://sem.chat/kachok

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      Рейтинг: +1501

      777+ > pavzhkin 21 октября 2017, 12:41

      Еще бы чудо - шапку для "подкачки"(появления) мозгов и тогда бы был полный комплект!!!......)))

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      Рейтинг: +722

      Urry 21 октября 2017, 10:10

      Все правые ушли налево

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 октября 2017, 09:25

      Все правые разбежались за баблом....

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