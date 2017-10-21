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  • Маркевич: «За киевское «Динамо» играют левые футболисты. Тренер не виноват в неудачах»

Маркевич: «За киевское «Динамо» играют левые футболисты. Тренер не виноват в неудачах»

21 октября 2017, 08:52
4

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился видением ситуации в киевском «Динамо», которое проигрывает чемпионскую гонку в УПЛ донецкому «Шахтеру». Дело в футболистах, считает специалист.

«Динамо» распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда. Теперь во всем будет виноват Александр Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах «Динамо» главного тренера. Это же смешно.

Все хорошие игроки уходят. Сейчас еще и Домагой Вида уйдет. Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого. Может, Хацкевич принимал этих игроков, даже не знаю. Но я в этом очень сомневаюсь», – сказал Маркевич.

Отставая на семь очков от первого места УПЛ, киевляне лидируют в группе Лиги Европы.

Источник: Footboom
Украина. Премьер-лига Динамо К Маркевич Мирон
Комментарии (4)
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пряник929
1508567112
Все правые разбежались за баблом....
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Urry
1508569849
Все правые ушли налево
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pavzhkin
1508573716
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://sem.chat/kachok
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