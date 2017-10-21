Маркевич: «За киевское «Динамо» играют левые футболисты. Тренер не виноват в неудачах»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился видением ситуации в киевском «Динамо», которое проигрывает чемпионскую гонку в УПЛ донецкому «Шахтеру». Дело в футболистах, считает специалист.

«Динамо» распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда. Теперь во всем будет виноват Александр Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах «Динамо» главного тренера. Это же смешно.

Все хорошие игроки уходят. Сейчас еще и Домагой Вида уйдет. Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого. Может, Хацкевич принимал этих игроков, даже не знаю. Но я в этом очень сомневаюсь», – сказал Маркевич.

Отставая на семь очков от первого места УПЛ, киевляне лидируют в группе Лиги Европы.