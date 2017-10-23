РФПЛ. «Локомотив» закрыл 14-й тур победой над «Краснодаром»

В заключительной игре 14-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. Московский клуб сравнялся по очкам с «Зенитом».

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 25; 2:0 – Фернандеш, 85.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Самараджич, 7; 1:1 – Ткачев, 41; 2:1 – Хубулов, 48 (с пенальти); 3:1 – Гулиев, 64; 3:2 – Джорджевич, 66.

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Димитров, 33; 2:0 – Евсеев, 79.

СКА-Хабаровск – Уфа – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Димидко, 11; 2:0 – Дедечко, 39; 1:2 – Кротов, 54; 2:2 – Кротов, 72.

Тосно (Ленинградская область) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 17; 1:1 – Ингасон, 56 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:0

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ