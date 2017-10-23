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    РФПЛ. «Локомотив» закрыл 14-й тур победой над «Краснодаром»

    В заключительной игре 14-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. Московский клуб сравнялся по очкам с «Зенитом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 25; 2:0 – Фернандеш, 85.

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Самараджич, 7; 1:1 – Ткачев, 41; 2:1 – Хубулов, 48 (с пенальти); 3:1 – Гулиев, 64; 3:2 – Джорджевич, 66.

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Димитров, 33; 2:0 – Евсеев, 79.

    СКА-Хабаровск – Уфа – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Димидко, 11; 2:0 – Дедечко, 39; 1:2 – Кротов, 54; 2:2 – Кротов, 72.

    Тосно (Ленинградская область) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 17; 1:1 – Ингасон, 56 (с пенальти).

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:0

    Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 21:36
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 24 октября 2017, 23:54

      Ну вот,соперничество обострилось!Приятно смотреть!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 октября 2017, 14:37

      Борьба обостряется, а сначала казалось, что Питер пройдется по лиге, как Гитлер по Франции.

      6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 октября 2017, 14:33

      Недавно один комментатор в Италии сравнил сегодняшний Ювентус с компьютером, отключенным от интернета. Не знаю, как Юве, но Краснодар точно такой.

      7
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 октября 2017, 14:01

      Посмотрим в Питере, насколько серьезны амбиции паровоза, а пока, с заслуженной победой.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 24 октября 2017, 13:38

      Скорый следует без остановок ,следующая станция чемпион??))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 24 октября 2017, 07:09

      молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 23 октября 2017, 22:25

      Браво, Палыч!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 октября 2017, 21:57

      Такое чувство, что в Краснодаре существует разлад между иностранцами и
      россиянами, а Шалимов не может исправить ситуацию. Галицкому стоит задуматься о смене тренера. Локо - молодцы! Сыграли грамотно и аккуратно после игры в четверг. Чувствуется рука Палыча. Главное теперь что бы Геркус не подвёл и не вмешивался в работу Сёмина.

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > мы_не_рабы 23 октября 2017, 22:29

      Разлад между легионерами и нашими игроками сейчас в любом нашем клубе. Легионерам плевать на результаты команд, они свои денежки и так получат. Некоторые, конечно, пока ещё показывают неплохую игру, но это временное явление. Достаточно вспомнить Халка - играл, играл, а когда взбрело в голову сменить страну, то играть бросил, а "Зенит", уж если не покатился, то серьёзно притормозил.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 октября 2017, 21:52

      Посмотрим кто кого тактически переиграет. Палыч или Манчини. Только после этого можно будет говорить о серьезности намерений Локомотива. Ребята сегодня показали добротный футбол и были вознаграждены заслуженной победой, а Краснодар превратился в заурядный клуб...

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > ljrljr0505 24 октября 2017, 14:14

      Палыч говорил, что уже умывал Манчини с киевским Динамо.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > СШГЭС 24 октября 2017, 17:57

      было бы неплохо повторить процедуру.

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 23 октября 2017, 17:02

      Да, засранцы на Матч ТВ, будут только в записи в 24ч показывать матч, оказывается по их мнению хоккей у нас смотрят больше чем футбол.

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