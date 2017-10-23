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РФПЛ. «Локомотив» закрыл 14-й тур победой над «Краснодаром»

23 октября 2017, 21:36
66

В заключительной игре 14-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. Московский клуб сравнялся по очкам с «Зенитом».

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 25; 2:0 – Фернандеш, 85.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Самараджич, 7; 1:1 – Ткачев, 41; 2:1 – Хубулов, 48 (с пенальти); 3:1 – Гулиев, 64; 3:2 – Джорджевич, 66.

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Димитров, 33; 2:0 – Евсеев, 79.

СКА-Хабаровск – Уфа – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Димидко, 11; 2:0 – Дедечко, 39; 1:2 – Кротов, 54; 2:2 – Кротов, 72.

Тосно (Ленинградская область) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 17; 1:1 – Ингасон, 56 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:0

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Уфа Тосно Ростов Рубин Динамо Спартак Амкар-Пермь Урал Ахмат ЦСКА Зенит Анжи Арсенал Локомотив Краснодар
Комментарии (66)
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pavzhkin
1508573687
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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Сибирь за Спартак
1508656318
Видится результативная ничья.
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Приус
1508662131
Сегодня Семин может сделать Шалимова безработным.
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Сибирь за Спартак
1508750230
Думаю обе забьют и будет ничья.
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Одинокий волк Маквейд
1508752271
Давай паровоз, догоняй Питер, ихние аргентинцы скоро снег увидят и впадут в зимнюю спячку, тут их и делать надо.
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Ник_ЦСКА
1508767351
Да, засранцы на Матч ТВ, будут только в записи в 24ч показывать матч, оказывается по их мнению хоккей у нас смотрят больше чем футбол.
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ljrljr0505
1508784722
Посмотрим кто кого тактически переиграет. Палыч или Манчини. Только после этого можно будет говорить о серьезности намерений Локомотива. Ребята сегодня показали добротный футбол и были вознаграждены заслуженной победой, а Краснодар превратился в заурядный клуб...
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Приус
1508842867
Посмотрим в Питере, насколько серьезны амбиции паровоза, а пока, с заслуженной победой.
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Svoysvoemubrat
1508844806
Недавно один комментатор в Италии сравнил сегодняшний Ювентус с компьютером, отключенным от интернета. Не знаю, как Юве, но Краснодар точно такой.
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Одинокий волк Маквейд
1508845022
Борьба обостряется, а сначала казалось, что Питер пройдется по лиге, как Гитлер по Франции.
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