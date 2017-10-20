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    Каррера: «Разгром «Севильи»? Лично я тот матч уже забыл»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Амкара».

    Встреча пройдет 21 октября на «Открытие Арене», начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – После травмы Самедова у «Спартака» проблема с россиянами. Кого-то из молодых подтянете к основе?

    – У нас все в порядке. Никого дополнительно не привлекал.

    – Федун назвал победу над «Севильей» величайшей. Вы тоже такого мнения? И как после такого настроиться на «Амкар»?

    – Лично я тот матч уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к «Амкару». Конечно, после Лиги чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать.

    – Гол Глушакова в числе лучших. Для вас это важно?

    – Я рад за выступление всей команды. Не выделяю никого индивидуально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2017 18:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 19:56

      Очень все профессионально.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 19:27

      правильный, профессиональный подход.

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 20 октября 2017, 19:10

      Когда академик Павлов был маленький - его укусила собака.
      Собака укусила и забыла, а Павлов - не забыл. (Из КВН)
      Не расслабляться!, пока запал не остыл.

      4
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      Рейтинг: +168

      DQ1 20 октября 2017, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ой сколько пафоса))) а сам до сих пор нибось везжит от радости)))) я хоть и не болельщик спартака, и ставил денежки на севилью, но, надо отдать должное, спартачи конечно красавцы)))) и главное чтоб победу праздновали не так, как чемпионство))

      -5
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 19:02

      Очень правильная установка.

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      Рейтинг: -21

      andrewnosow 20 октября 2017, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 октября 2017, 18:53

      Ждем в ближайших трех играх три победы, а потом снова Севилья вот тогда и можно вспомнить!

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      Рейтинг: +30

      DKGOM 20 октября 2017, 18:48

      Главное что бы и игроки забыли. После 5:1 в команде праздник, как бы не испортить его в матче с Амкаром.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 18:39

      Молодец. Нет феерии все по делу. Уважаю итальянца

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