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Каррера: «Разгром «Севильи»? Лично я тот матч уже забыл»

20 октября 2017, 18:33
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Амкара».

Встреча пройдет 21 октября на «Открытие Арене», начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– После травмы Самедова у «Спартака» проблема с россиянами. Кого-то из молодых подтянете к основе?

– У нас все в порядке. Никого дополнительно не привлекал.

– Федун назвал победу над «Севильей» величайшей. Вы тоже такого мнения? И как после такого настроиться на «Амкар»?

– Лично я тот матч уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к «Амкару». Конечно, после Лиги чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать.

– Гол Глушакова в числе лучших. Для вас это важно?

– Я рад за выступление всей команды. Не выделяю никого индивидуально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Decorhome
1508513944
Молодец. Нет феерии все по делу. Уважаю итальянца
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DKGOM
1508514480
Главное что бы и игроки забыли. После 5:1 в команде праздник, как бы не испортить его в матче с Амкаром.
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Пестрый
1508514797
Ждем в ближайших трех играх три победы, а потом снова Севилья вот тогда и можно вспомнить!
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andrewnosow
1508514842
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DOCTOR PENALTY
1508515355
Очень правильная установка.
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DQ1
1508515815
Ой сколько пафоса))) а сам до сих пор нибось везжит от радости)))) я хоть и не болельщик спартака, и ставил денежки на севилью, но, надо отдать должное, спартачи конечно красавцы)))) и главное чтоб победу праздновали не так, как чемпионство))
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subbotaspartak
1508515829
Когда академик Павлов был маленький - его укусила собака. Собака укусила и забыла, а Павлов - не забыл. (Из КВН) Не расслабляться!, пока запал не остыл.
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OfaZavr
1508516864
правильный, профессиональный подход.
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Диктор
1508518590
Очень все профессионально.
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