Каррера: «Разгром «Севильи»? Лично я тот матч уже забыл»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Амкара».

Встреча пройдет 21 октября на «Открытие Арене», начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– После травмы Самедова у «Спартака» проблема с россиянами. Кого-то из молодых подтянете к основе?

– У нас все в порядке. Никого дополнительно не привлекал.

– Федун назвал победу над «Севильей» величайшей. Вы тоже такого мнения? И как после такого настроиться на «Амкар»?

– Лично я тот матч уже забыл. Уже на следующий день мы готовились к «Амкару». Конечно, после Лиги чемпионов готовить команду к игре чемпионата сложнее. Но, я думаю, ребята понимают, что нужно делать.

– Гол Глушакова в числе лучших. Для вас это важно?

– Я рад за выступление всей команды. Не выделяю никого индивидуально.