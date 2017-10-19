Российские клубы интересуются младшим братом Романа Еременко

Брат бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко Сергей может продолжить карьеру в России. На данный момент 18-летний хавбек выступает за молодежную команду «Базеля».

«Есть вариант в России, и мы его рассматриваем. Вы знаете, что мы хорошо общаемся с Марко Траббуки (агентом Романа Еременко). В свое время он был моим представителем и нам с Сергеем помогает. Так что есть один вариант.

ЦСКА? Пока не буду говорить. Есть интерес, посмотрим. У него (Сергея) два гражданства, он пока играет только за молодежку. Еще не поздно.

Мы обсуждаем возможные детали. Если переезжать в Россию, то надо быть готовым футболистом, чтобы играть в первом составе. А так согласен, что в Европе дела обстоят получше при всем уважении к нашим специалистам, работающим с юниорами», – рассказал старший брат Романа и Сергея Еременко – Алексей.