Лига чемпионов. «Бавария» и «ПСЖ» разгромили соперников

Немецкая «Бавария» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов уверенно победила гостей из Шотландии. «Ротхозе» укрепились на втором месте в квартете.

В другой встрече французский «ПСЖ» не встретил должного сопротивления со стороны бельгийского «Андерлехта».

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур

Андерлехт (Бельгия) – ПСЖ (Франция) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 3; 0:2 – Кавани, 44; 0:3 – Неймар, 66; 0:4 – Ди Мария, 88.

Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 17; 2:0 – Киммих, 29; 3:0 – Хуммельс, 51.

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