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    Лига чемпионов. «Бавария» и «ПСЖ» разгромили соперников

    Немецкая «Бавария» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов уверенно победила гостей из Шотландии. «Ротхозе» укрепились на втором месте в квартете.

    В другой встрече французский «ПСЖ» не встретил должного сопротивления со стороны бельгийского «Андерлехта».

    Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур

    Андерлехт (Бельгия) – ПСЖ (Франция) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 3; 0:2 – Кавани, 44; 0:3 – Неймар, 66; 0:4 – Ди Мария, 88.

    Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 17; 2:0 – Киммих, 29; 3:0 – Хуммельс, 51.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 октября 2017, 00:26

      Молодцы! Так и надо играть!

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