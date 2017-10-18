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    ЦСКА имел шанс подписать Мхитаряна

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб пытался подписать полузащитника Генриха Мхитаряна. Вероятность перехода футболиста в стан армейцев была в бытность его игроком «Шахтера».

    «Мы действительно интересовались Мхитаряном. Он удачно выступал на Украине, в то же время Мовсисян хорошо играл в «Спартаке». Мхитарян уже тогда заявил о себе очень ярко.

    Когда нам его предложили, он уже играл в «Шахтере». А мы ведем очень аккуратно свою трансферную политику. И выше определенного максимума мы не поднимаем суммы. К сожалению, на тот момент его переход уже был невозможен», – приводит слова Бабаева News.am.

    В текущем сезоне Мхитарян провел в чемпионате Англии в составе «Манчестер Юнайтед» восемь матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 15:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +92

      yuran63 18 октября 2017, 21:02

      Берите Мовсисяна,тоже армянин.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 октября 2017, 19:22

      Зато на сегодняшний день к вам Мхитарян не поедет ни за какие деньги. Да и через 5 лет ситуация не изменится, уверен.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 октября 2017, 18:35

      Да не только его и Кака хотели взять, но не стали. Говорить можно, что угодно и хоть кого угодно под это "мы могли взять грубо говоря Роналдиньо", но нам показалось, что он не вывозит. Сейчас надо искать такого же уровня как Мхитарян хотя б, но денег увы нет у нас(

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > EcioAuditore 18 октября 2017, 20:13

      А чего минусовать, я болею за ЦСКА и это я свое мнение высказал, да оно может с кем то не совпадает, но ни как не минус делать. У нас нет денег на таких игроков уровня Мхитаряна и это факт! Либо как делают шансы на молодежь, либо Ваню возвращать, чтобы молодежь у него училась. А то что не подписали, ну блин думали одно, получилось по другому со временем!

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 октября 2017, 18:27

      Вспомнили!?

      1
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      Рейтинг: +25028

      bset 18 октября 2017, 16:42

      Были новости, что Мхитаряна предлагали нам, а руководство сказало, что из него ничего не выйдет. И только после этого он в Шахтер перешел.

      4
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > bset 18 октября 2017, 17:31

      так и было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 октября 2017, 16:33

      Сейчас то какой смысл об этом говорить , перефразировав одного известного человека из футбольного мира "Мхитарян к нам не поедет" и точка.

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 октября 2017, 16:27

      "мы очень аккуратно ведем свою трансферную политику, и если нет бесплатных игроков, то никого не подписываем!"

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > diadushka 18 октября 2017, 16:39

      За него явно лямов 15-20 тогда запросили..

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Dgad 18 октября 2017, 16:42

      30-35 хотел Шахтер если быть точнее) Боруссия сторговалась за 27)

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > diadushka 18 октября 2017, 16:57

      Но его ЦСКА предлагали явно раньше чем продали в Боруссию,

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > Dgad 20 октября 2017, 21:14

      В первую очередь надо научиться любить своих кадров, чтобы они держались за свои команды и Родину. Ведь столько у нас восходящих звёзд было и есть, что хватало бы для одной хорошей СБОРНОЙ СТРАНЫ. Но наши околофутбольные СПЕЦИАЛИСТЫ так могут испоганить ребят, что МАМА НЕ ГОРЮЙ...Я бы всех этих Умников гнал бы метлой, вот тогда бы ребята и играли как полагается и всё бы было ОК. Как вспомню через что пропускали Сычёва и многих других молодых Джокеров нашей страны, прямь тошно становится. НЕ ЛЮБИМ СЕБЯ. Если бы любили, то в наших командах не играли бы в одной команде по 50-80% Легионеров и играли бы не хуже. Теперь уже Головина и Кузяева готовим к продаже... Да пусть поднимают родные команды и рейт. страны тогда и Русский футбол будут знать во многих странах да и нам будет интересно смотреть на своих ребят. А может и Мхитарян за пол цены захочет ближе к Родине перебраться, как ни как Россия она НАША и в ней мы свои.Я бы поехал, я тоже .......ян

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