ЦСКА имел шанс подписать Мхитаряна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб пытался подписать полузащитника Генриха Мхитаряна. Вероятность перехода футболиста в стан армейцев была в бытность его игроком «Шахтера».

«Мы действительно интересовались Мхитаряном. Он удачно выступал на Украине, в то же время Мовсисян хорошо играл в «Спартаке». Мхитарян уже тогда заявил о себе очень ярко.

Когда нам его предложили, он уже играл в «Шахтере». А мы ведем очень аккуратно свою трансферную политику. И выше определенного максимума мы не поднимаем суммы. К сожалению, на тот момент его переход уже был невозможен», – приводит слова Бабаева News.am.

В текущем сезоне Мхитарян провел в чемпионате Англии в составе «Манчестер Юнайтед» восемь матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.