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ЦСКА имел шанс подписать Мхитаряна

18 октября 2017, 15:49
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб пытался подписать полузащитника Генриха Мхитаряна. Вероятность перехода футболиста в стан армейцев была в бытность его игроком «Шахтера».

«Мы действительно интересовались Мхитаряном. Он удачно выступал на Украине, в то же время Мовсисян хорошо играл в «Спартаке». Мхитарян уже тогда заявил о себе очень ярко.

Когда нам его предложили, он уже играл в «Шахтере». А мы ведем очень аккуратно свою трансферную политику. И выше определенного максимума мы не поднимаем суммы. К сожалению, на тот момент его переход уже был невозможен», – приводит слова Бабаева News.am.

В текущем сезоне Мхитарян провел в чемпионате Англии в составе «Манчестер Юнайтед» восемь матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Мхитарян Генрих Бабаев Роман
Комментарии (13)
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diadushka
1508333248
"мы очень аккуратно ведем свою трансферную политику, и если нет бесплатных игроков, то никого не подписываем!"
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hevbn 28
1508333616
Сейчас то какой смысл об этом говорить , перефразировав одного известного человека из футбольного мира "Мхитарян к нам не поедет" и точка.
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bset
1508334166
Были новости, что Мхитаряна предлагали нам, а руководство сказало, что из него ничего не выйдет. И только после этого он в Шахтер перешел.
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VSt
1508340470
Вспомнили!?
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EcioAuditore
1508340910
Да не только его и Кака хотели взять, но не стали. Говорить можно, что угодно и хоть кого угодно под это "мы могли взять грубо говоря Роналдиньо", но нам показалось, что он не вывозит. Сейчас надо искать такого же уровня как Мхитарян хотя б, но денег увы нет у нас(
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Обер-КанцлерЪ
1508343779
Зато на сегодняшний день к вам Мхитарян не поедет ни за какие деньги. Да и через 5 лет ситуация не изменится, уверен.
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yuran63
1508349744
Берите Мовсисяна,тоже армянин.
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