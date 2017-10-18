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    Таски: «Спартак» против «Севильи» провел один из величайших матчей в истории клуба»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1.

    «Это один из величайших матчей в истории «Спартака». Мы очень хорошо сыграли и справедливо победили со счетом 5:1. В первом тайме страха не было, но мы понимали, что перед нами«Севилья» – это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.

    Сэйв Комбарова? Молодец! Если бы пропустили в этот момент, «Спартаку» было бы гораздо сложнее. После этого спасения мы стали играть лучше.

    Глушаков – важный игрок для нашей команды. Он хорошо провел последние два матча – надеюсь, что и в будущем проявит себя. Всей команде нужно играть с такой же самоотдачей. Только так можно добиться прогресса. Промес тоже молодец, результат складывается в том числе благодаря его усилиям», – заявил футболист.

    «Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 октября 2017, 17:04

      - абсолютно согласен!!! Команда билась ,как Сов.Армия в 45-м за Великую Победу!!!

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 12:22

      Мужики!

      3
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 18 октября 2017, 12:13

      Молодцы!

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