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  • Таски: «Спартак» против «Севильи» провел один из величайших матчей в истории клуба»

Таски: «Спартак» против «Севильи» провел один из величайших матчей в истории клуба»

18 октября 2017, 12:07
3

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1.

«Это один из величайших матчей в истории «Спартака». Мы очень хорошо сыграли и справедливо победили со счетом 5:1. В первом тайме страха не было, но мы понимали, что перед нами«Севилья» – это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.

Сэйв Комбарова? Молодец! Если бы пропустили в этот момент, «Спартаку» было бы гораздо сложнее. После этого спасения мы стали играть лучше.

Глушаков – важный игрок для нашей команды. Он хорошо провел последние два матча – надеюсь, что и в будущем проявит себя. Всей команде нужно играть с такой же самоотдачей. Только так можно добиться прогресса. Промес тоже молодец, результат складывается в том числе благодаря его усилиям», – заявил футболист.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Таски Сердар
Комментарии (3)
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Sergey9999
1508318035
Молодцы!
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piligrim1986
1508318532
Мужики!
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кеша_КБ
1508335466
- абсолютно согласен!!! Команда билась ,как Сов.Армия в 45-м за Великую Победу!!!
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