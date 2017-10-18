Фонсека: «Шахтер» достойно отреагировал на гол «Фейеноорда»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека отметил атаку своей команды, которая отлично действовала даже тогда, когда украинцы остались вдесятером в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» на выезде.

«Матч получился очень тяжелым. «Фейеноорд» очень хорошо начал, создал отличный момент уже на первой минуте, а затем забил свой гол. Но мы достойно на это отреагировали. Захватили контроль над игрой и забили дважды. Затем создавали неплохие моменты на контратаках, но после удаления Ракицкого проблем у нас прибавилось. В итоге парни выстояли.

Такие матчи, где обе команды играют в открытый футбол, всегда получаются более зрелищными. Всегда проще создавать моменты, когда у тебя больше свободного пространства в атаке. Мы хорошо атаковали, даже оставшись вдесятером», – сказал Фонсека.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Шахтер» завершился со счетом 1:2. После трех туров «Манчестер Сити» возглавляет группу F с девятью очками. Следом идет «Шахтер», который одержал две победы. На третьей строчке располагается «Наполи» с тремя очками. Замыкает квартет «Фейеноорд», не имеющий очков.