Бернард: «Шахтер» заслужил столь ценную победу над «Фейеноордом»

Полузащитник «Шахтера» Бернард стал автором двух голов в ворота «Фейеноорда» в рамках выездного матча Лиги чемпионов. Бразилец признался, что рад такому развитию событий.

«Я очень рад забить эти два гола, но главное – это победа. Мы добились этого результата благодаря работе, проделанной нашим тренером Паулу Фонсекой. Он собрал много информации о сопернике, которая и помогла нам победить.

«Фейеноорд» создавал немало проблем для нас вплоть до самой последней минуты. Матч мог закончиться вничью, но мы заслужили эту столь ценную победу», – заявил футболист после финального свистка.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Шахтер» завершился со счетом 1:2. После трех туров «Манчестер Сити» возглавляет группу F с девятью очками. Следом идет «Шахтер», который одержал две победы. На третьей строчке располагается «Наполи» с тремя очками. Замыкает квартет «Фейеноорд», не имеющий очков.