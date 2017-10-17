Матич: «Удивлен, что «Бенфика» проиграла ЦСКА и «Базелю». Эта команда привыкла побеждать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал о любви к лиссабонскому клубу, цвета которого он защищал с 2011 по 2014 годы. Также серб подчеркнул, что удивлен столь неудачным стартом «орлов» в турнире.

«Когда я только приехал в «Бенфику», главный тренер Жорже Жезуш сказал мне в первый день, что я буду играть классическую «шестерку» или оборонительного полузащитника. Поначалу это было незнакомо для меня, я не знал, смогу ли сыграть на этой позиции. Но постепенно я тренировался с командой и тренер объяснял мне, как это нужно делать. И после тяжелой работы теперь я в «Манчестер Юнайтед». Поэтому я, судя по всему, хорошо справился с поставленной задачей!

«Бенфика» – особенный клуб, клуб, который мне нравится. Там я много узнал о футболе и о том, какое давление испытывает на себе большой клуб, потому что «Бенфика» – один из лучших клубов Европы. Я буду поддерживать ее всю оставшуюся жизнь, у них будет особое место в моем сердце. Но, надеюсь, в Лиге чемпионов мы сможем отнять у них очки.

Поражения в первых двух турах от ЦСКА и «Базеля»? Я был удивлен, потому что «Бенфика» привыкла побеждать. Тем не менее это большой клуб и в нем есть хорошие игроки. Думаю, нелегко играть против них», – сказал Матич.

Матч «Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.