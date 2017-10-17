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    Нигматуллин: «У «Спартака» боевой состав»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что к предстоящему матчу в Лиге чемпионов столичный «Спартак» подходит в хорошем настроении.

    «В начале сезона у «Спартака» были определенные проблемы с игрой, старт получился не очень удачным. Сразу стали появляться всевозможные слухи и интриги.

    Хорошо, что команде удалось прервать серию неудач и найти свою игру. Футболисты «Спартака» отлично смотрелись в игре с «Ахматом», а победа в Грозном должна придать им уверенности в своих силах перед матчем с «Севильей».

    Сейчас не нужно думать о тех, кто травмирован, у «Спартака» и так боевой состав. Зе Луиш, например, уже давно в лазарете, и все уже привыкли к этому, а команда справляется и без него. Артем Ребров хорошо проявил себя в игре с «Ливерпулем», но и Александр Селихов был не хуже. Вообще считаю, что у столичного клуба два равноценных голкипера.

    Ну и, конечно, важный позитивный момент — возвращение в обойму Промеса и Глушакова. Они лидеры «Спартака», и с ними команда выглядит на поле гораздо лучше и опаснее», – считает Нигматуллин.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    17.10.2017 06:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 17 октября 2017, 09:33

      И главное чтобы никто сегодня в команде не травмировался, а то что ни игра.. Верим в Спартак!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2017, 08:46

      Надеюсь что Спартак возьмет три очка в этой игре.Вперед Спартак.

      3
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 октября 2017, 07:46

      Удачи Спартаку!!! Сегодня будет голевая игра!

      4
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 17 октября 2017, 06:42

      Если хотим продолжить по весне играть в ЛЧ, то сегодня нужна только победа! Удачи!

      4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 октября 2017, 06:39

      А у Севильи - сильный, но........нам нужна сегодня победа, как и любому российскому клубу в еврокубках.

      3
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