Нигматуллин: «У «Спартака» боевой состав»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что к предстоящему матчу в Лиге чемпионов столичный «Спартак» подходит в хорошем настроении.

«В начале сезона у «Спартака» были определенные проблемы с игрой, старт получился не очень удачным. Сразу стали появляться всевозможные слухи и интриги.

Хорошо, что команде удалось прервать серию неудач и найти свою игру. Футболисты «Спартака» отлично смотрелись в игре с «Ахматом», а победа в Грозном должна придать им уверенности в своих силах перед матчем с «Севильей».

Сейчас не нужно думать о тех, кто травмирован, у «Спартака» и так боевой состав. Зе Луиш, например, уже давно в лазарете, и все уже привыкли к этому, а команда справляется и без него. Артем Ребров хорошо проявил себя в игре с «Ливерпулем», но и Александр Селихов был не хуже. Вообще считаю, что у столичного клуба два равноценных голкипера.

Ну и, конечно, важный позитивный момент — возвращение в обойму Промеса и Глушакова. Они лидеры «Спартака», и с ними команда выглядит на поле гораздо лучше и опаснее», – считает Нигматуллин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.