Киммих – лидер Бундеслиги по созданию голевых моментов

«Бавария» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Фрайбург» со счетом 5:0. Защитник Йозуа Киммих поучаствовал в создании двух голевых моментов.

Количество созданных немцев голевых ситуаций в матчах Бундеслиги составило 25. Показатель является лидирующим для всех игроков соревнования.

Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Боруссии» на два очка.

Топ-6 Бундеслиги по созданию голевых моментов:

1. Йозуа Киммих, «Бавария» – 25

2. Гонсало Кастро, «Боруссия» – 23

3. Филипп Макс, «Аугсбург» – 21

4. Пирмин Швеглер, «Ганновер-96» – 17

Бастиан Очипка, «Шальке-04» – 17

5. Эмиль Форсберг, «РБ Лейпциг» – 15

Ларс Штиндль, «Боруссия» М – 15

6. Андрей Ярмоленко, «Боруссия» – 14

Франк Рибери, «Бавария» – 14

Марсель Сабитцер, «РБ Лейпциг» – 14