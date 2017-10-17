Киммих – лидер Бундеслиги по созданию голевых моментов

«Бавария» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Фрайбург» со счетом 5:0. Защитник Йозуа Киммих поучаствовал в создании двух голевых моментов.
Количество созданных немцев голевых ситуаций в матчах Бундеслиги составило 25. Показатель является лидирующим для всех игроков соревнования.
Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Боруссии» на два очка.
Топ-6 Бундеслиги по созданию голевых моментов:
1. Йозуа Киммих, «Бавария» – 25
2. Гонсало Кастро, «Боруссия» – 23
3. Филипп Макс, «Аугсбург» – 21
4. Пирмин Швеглер, «Ганновер-96» – 17
Бастиан Очипка, «Шальке-04» – 17
5. Эмиль Форсберг, «РБ Лейпциг» – 15
Ларс Штиндль, «Боруссия» М – 15
6. Андрей Ярмоленко, «Боруссия» – 14
Франк Рибери, «Бавария» – 14
Марсель Сабитцер, «РБ Лейпциг» – 14