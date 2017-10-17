Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Киммих – лидер Бундеслиги по созданию голевых моментов

    «Бавария» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Фрайбург» со счетом 5:0. Защитник Йозуа Киммих поучаствовал в создании двух голевых моментов.

    Количество созданных немцев голевых ситуаций в матчах Бундеслиги составило 25. Показатель является лидирующим для всех игроков соревнования.

    Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Боруссии» на два очка.

    Топ-6 Бундеслиги по созданию голевых моментов:

    1. Йозуа Киммих, «Бавария» – 25

    2. Гонсало Кастро, «Боруссия» – 23

    3. Филипп Макс, «Аугсбург» – 21

    4. Пирмин Швеглер, «Ганновер-96» – 17

    Бастиан Очипка, «Шальке-04» – 17

    5. Эмиль Форсберг, «РБ Лейпциг» – 15

    Ларс Штиндль, «Боруссия» М – 15

    6. Андрей Ярмоленко, «Боруссия» – 14

    Франк Рибери, «Бавария» – 14

    Марсель Сабитцер, «РБ Лейпциг» – 14

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 октября 2017, 11:16

      Да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11