Мората может сыграть с «Ромой»

Нападающий «Челси» Альваро Мората вернулся к тренировочному процессу после восстановления от травмы. В команде рассчитывают, что футболист успеет подготовиться к матчу Лиг чемпионов с «Ромой».

«Мозес точно не сыграет. Пока я не знаю, серьезно ли его повреждение, но надеюсь, что это не так. Дринкуотер также пока недоступен. Я рассчитываю, что Мората будет в строю к этой игре», – заявил главный тренер синих Антонио Конте.

Напомним, что Мората травмировался в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1). У игрока диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» состоится 18 октября, в 21:45 по московскому времени.