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    Мората может сыграть с «Ромой»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората вернулся к тренировочному процессу после восстановления от травмы. В команде рассчитывают, что футболист успеет подготовиться к матчу Лиг чемпионов с «Ромой».

    «Мозес точно не сыграет. Пока я не знаю, серьезно ли его повреждение, но надеюсь, что это не так. Дринкуотер также пока недоступен. Я рассчитываю, что Мората будет в строю к этой игре», – заявил главный тренер синих Антонио Конте.

    Напомним, что Мората травмировался в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1). У игрока диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» состоится 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    16.10.2017 10:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 октября 2017, 17:25

      Ждём-с

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 17 октября 2017, 02:12

      не, не надо)

      0
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