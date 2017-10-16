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Мората может сыграть с «Ромой»

16 октября 2017, 10:04
2

Нападающий «Челси» Альваро Мората вернулся к тренировочному процессу после восстановления от травмы. В команде рассчитывают, что футболист успеет подготовиться к матчу Лиг чемпионов с «Ромой».

«Мозес точно не сыграет. Пока я не знаю, серьезно ли его повреждение, но надеюсь, что это не так. Дринкуотер также пока недоступен. Я рассчитываю, что Мората будет в строю к этой игре», – заявил главный тренер синих Антонио Конте.

Напомним, что Мората травмировался в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1). У игрока диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» состоится 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Челси»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Челси Рома Мората Альваро Конте Антонио
Комментарии (2)
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mishavandit
1508195545
не, не надо)
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Docentusa
1508250304
Ждём-с
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