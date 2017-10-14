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    В составе «Галатасарая» 11 иностранцев, это первый случай в турецком футболе

    «Галатасарай» в матче 8-го тура чемпионата Турции принимает «Коньяспор» (0:0, перерыв).

    Главный тренер Игор Тудор выствавил на игру 11 иностранцев. Прежде ни одна из команд Суперлиги не играла без турецких футболистов в стартовом составе.

    Состав «Галатасарая»:

    Вратарь – Фернандо Муслера, Уругвай

    Защитники – Мариано, Бразилия; Майкон, Бразилия; Джейсон Денайе, Бельгия; Ясмин Латовлевич, Румыния.

    Полузащитники – Софиан Фегули, Алжир; Юнес Бельханда, Марокко; Баду Ндиайе, Сенегал; Гарри Родригес, Кабо-Верде; Фернандо, Бразилия.

    Нападающий – Бафетимби Гомис, Франция.

    За событиями встречи можно следить здесь.

    Источник: ФК «Галатасарай»

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    14.10.2017 20:17
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