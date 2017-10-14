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  • В составе «Галатасарая» 11 иностранцев, это первый случай в турецком футболе

В составе «Галатасарая» 11 иностранцев, это первый случай в турецком футболе

14 октября 2017, 20:17
4

«Галатасарай» в матче 8-го тура чемпионата Турции принимает «Коньяспор» (0:0, перерыв).

Главный тренер Игор Тудор выствавил на игру 11 иностранцев. Прежде ни одна из команд Суперлиги не играла без турецких футболистов в стартовом составе.

Состав «Галатасарая»:

Вратарь – Фернандо Муслера, Уругвай

Защитники – Мариано, Бразилия; Майкон, Бразилия; Джейсон Денайе, Бельгия; Ясмин Латовлевич, Румыния.

Полузащитники – Софиан Фегули, Алжир; Юнес Бельханда, Марокко; Баду Ндиайе, Сенегал; Гарри Родригес, Кабо-Верде; Фернандо, Бразилия.

Нападающий – Бафетимби Гомис, Франция.

За событиями встречи можно следить здесь.

Источник: ФК «Галатасарай»
Турция. Суперлига Галатасарай Муслера Фернандо Мариано Феррейра Фильо
Комментарии (4)
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84aivengo
1508002058
мини "сборная мира "... победы вам, ребята....
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Черкизовский Кот
1508002949
Динамо-2005. Кто-нибудь помнит?
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Decorhome
1508003597
вот вам и лимит
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