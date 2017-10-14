В составе «Галатасарая» 11 иностранцев, это первый случай в турецком футболе

«Галатасарай» в матче 8-го тура чемпионата Турции принимает «Коньяспор» (0:0, перерыв).
Главный тренер Игор Тудор выствавил на игру 11 иностранцев. Прежде ни одна из команд Суперлиги не играла без турецких футболистов в стартовом составе.
Состав «Галатасарая»:
Вратарь – Фернандо Муслера, Уругвай
Защитники – Мариано, Бразилия; Майкон, Бразилия; Джейсон Денайе, Бельгия; Ясмин Латовлевич, Румыния.
Полузащитники – Софиан Фегули, Алжир; Юнес Бельханда, Марокко; Баду Ндиайе, Сенегал; Гарри Родригес, Кабо-Верде; Фернандо, Бразилия.
Нападающий – Бафетимби Гомис, Франция.
За событиями встречи можно следить здесь.
Источник: ФК «Галатасарай»