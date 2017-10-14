В составе «Галатасарая» 11 иностранцев, это первый случай в турецком футболе

«Галатасарай» в матче 8-го тура чемпионата Турции принимает «Коньяспор» (0:0, перерыв).

Главный тренер Игор Тудор выствавил на игру 11 иностранцев. Прежде ни одна из команд Суперлиги не играла без турецких футболистов в стартовом составе.

Состав «Галатасарая»:

Вратарь – Фернандо Муслера, Уругвай

Защитники – Мариано, Бразилия; Майкон, Бразилия; Джейсон Денайе, Бельгия; Ясмин Латовлевич, Румыния.

Полузащитники – Софиан Фегули, Алжир; Юнес Бельханда, Марокко; Баду Ндиайе, Сенегал; Гарри Родригес, Кабо-Верде; Фернандо, Бразилия.

Нападающий – Бафетимби Гомис, Франция.

За событиями встречи можно следить здесь.