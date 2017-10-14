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    Агуэро сыграет против «Стока» спустя 16 дней после автомобильной аварии

    Вчера главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что нападающий Серхио Агуэро сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити». Напомним, 29-го сентября аргентинец сломал ребро в результате автомобильной аварии.

    Форвард попал в состав «горожан» на встречу, которая начнется в 17:00 по московскому времени. В связи с ничьей «МЮ» в Ливерпуле «Сити» единолично возглавит турнирную таблицу, если победит.

    Агуэро сыграет девятый матч во всех турнирах текущего сезона. На его счету семь голов и три результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.10.2017 16:26
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