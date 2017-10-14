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    Каррера: «Любой тренер был бы рад такому футболисту, как Глушаков»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Ахматом» в 13-м туре РФПЛ поделился мнением о международной паузе и возвращении полузащитника Дениса Глушакова.

    — Пауза в чемпионате пошла команде на пользу?
    — Конечно, ведь нам удалось отдохнуть. При этом мы, естественно, работали с теми, кто не уехал в сборные. Единственная проблема в подобных паузах состоит в том, что, когда команда снова собирается вместе, времени на то, чтобы подготовиться к ближайшей игре, остается не много.
    — С возвращением Глушакова команда смотрелась совсем по-другому.
    — Глушаков — очень важный игрок для «Спартака». Как и все остальные. Это полузащитник, который выполняет большой объем работы и забивает. Любой тренер был бы рад такому футболисту. Сегодня Денис провел хороший матч.
    Победа в Грозном позволила красно-белым подняться на пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2017 00:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:06

      и я того же мнения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 07:12

      Удачи Массимо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 октября 2017, 02:31

      Вот и Арустамян сказал: «Летом Бердыев хотел пригласить Глушакова в «Рубин».

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 01:24

      Ему бы скорость прибавить и диапазон игрового мышления пошире. Самоотдача у него лидерская.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 14 октября 2017, 00:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Любому тренеру из ФНЛ

      -8
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 октября 2017, 00:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клоуны везде нужны для смеха.

      -12
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      ...
      Рейтинг: +256

      nbv > stream15 14 октября 2017, 00:41

      Сам ты клон

      6
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