Каррера: «Любой тренер был бы рад такому футболисту, как Глушаков»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Ахматом» в 13-м туре РФПЛ поделился мнением о международной паузе и возвращении полузащитника Дениса Глушакова.

— Пауза в чемпионате пошла команде на пользу?

— Конечно, ведь нам удалось отдохнуть. При этом мы, естественно, работали с теми, кто не уехал в сборные. Единственная проблема в подобных паузах состоит в том, что, когда команда снова собирается вместе, времени на то, чтобы подготовиться к ближайшей игре, остается не много.

— С возвращением Глушакова команда смотрелась совсем по-другому.

— Глушаков — очень важный игрок для «Спартака». Как и все остальные. Это полузащитник, который выполняет большой объем работы и забивает. Любой тренер был бы рад такому футболисту. Сегодня Денис провел хороший матч.

Победа в Грозном позволила красно-белым подняться на пятое место в турнирной таблице.