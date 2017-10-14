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  • Каррера: «Любой тренер был бы рад такому футболисту, как Глушаков»

Каррера: «Любой тренер был бы рад такому футболисту, как Глушаков»

14 октября 2017, 00:23
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Ахматом» в 13-м туре РФПЛ поделился мнением о международной паузе и возвращении полузащитника Дениса Глушакова.

— Пауза в чемпионате пошла команде на пользу?
— Конечно, ведь нам удалось отдохнуть. При этом мы, естественно, работали с теми, кто не уехал в сборные. Единственная проблема в подобных паузах состоит в том, что, когда команда снова собирается вместе, времени на то, чтобы подготовиться к ближайшей игре, остается не много.
— С возвращением Глушакова команда смотрелась совсем по-другому.
— Глушаков — очень важный игрок для «Спартака». Как и все остальные. Это полузащитник, который выполняет большой объем работы и забивает. Любой тренер был бы рад такому футболисту. Сегодня Денис провел хороший матч.
Победа в Грозном позволила красно-белым подняться на пятое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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stream15
1507930168
Клоуны везде нужны для смеха.
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Евгений П
1507930901
Любому тренеру из ФНЛ
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DOCTOR PENALTY
1507933460
Ему бы скорость прибавить и диапазон игрового мышления пошире. Самоотдача у него лидерская.
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vitvik
1507937495
Вот и Арустамян сказал: «Летом Бердыев хотел пригласить Глушакова в «Рубин».
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Диктор
1507954365
Удачи Массимо
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OfaZavr
1507971992
и я того же мнения.
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