РФПЛ. «Амкар» и «Тосно» закрыли 13-й тур ничьей в Перми

Заключительная встреча 13-го тура чемпионата России «Амкар» – «Тосно» завершилась вничью 0:0.
Результаты других матчей тура представлены ниже.
Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур
Амкар (Пермь) – Тосно (Ленинградская область) – 0:0
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Мвила, 67.
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кангва, 73.
Уфа – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Игбун, 76.
Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Козлов, 18; 2:0 – Ташаев, 79.
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Глушаков, 30; 1:1 – Родолфо, 70 (с пенальти); 1:2 – Мельгарехо, 72.
Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 57; 2:0 – Ильин, 87; 2:1 – Прудников, 88.
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – А. Березуцкий, 39.