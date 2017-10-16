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РФПЛ. «Амкар» и «Тосно» закрыли 13-й тур ничьей в Перми

16 октября 2017, 19:45
34

Заключительная встреча 13-го тура чемпионата России «Амкар»«Тосно» завершилась вничью 0:0.

Результаты других матчей тура представлены ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Амкар (Пермь) – Тосно (Ленинградская область) – 0:0

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мвила, 67.

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кангва, 73.

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 76.

Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 18; 2:0 – Ташаев, 79.

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 30; 1:1 – Родолфо, 70 (с пенальти); 1:2 – Мельгарехо, 72.

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 57; 2:0 – Ильин, 87; 2:1 – Прудников, 88.

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – А. Березуцкий, 39.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Динамо СКА-Хабаровск Урал Анжи Краснодар ЦСКА Уфа Локомотив Ростов Рубин Зенит Арсенал Амкар-Пермь Тосно
Комментарии (34)
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Novoros81
1507901410
Будет ничья в матче.какие прогнозы у других
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vitvik
1507902133
Стартовый матч 13-го тура, в пятницу 13-го. Сплошь хорошие приметы!
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Сармат Ростов
1507914622
Только Победа!!! Другие варианты не рассматриваются!!! Вперёд, "Спартак"!!!!!
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АЛЕКС 58
1507961155
Армейцам удачи! Может тупого физрука уберут из Краснодара!?Галицкий,сделай ему ротацию!
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3a zenit
1507995537
Анжи блять ногыбатары лидеров,смешно просто!Раз в год напряглись на Зенит и Спартак для вида-мол не зря бюджетные деньги жрём,а на остальные матчи как кусок дерьма в ручейке плывут.Таким командам не место в вышке!
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Lev Aleks
1508049399
Уфа Локо 0-1, Зенит Арсенал 2-0, Ростов Рубин 1-2, Амкар Тосно 1-1 думаю будет так)))
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kazak161
1508063140
Вперед РОСТОВ,жду только победы!!!!!!!!
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Karpathian
1508172526
Хороший тур
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Italian_93
1508173963
Заболотный алкаш не забил, зато мычал больше всех, базовый клуб сборной, тренируйся иди полено
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ШАХ
1508181482
Тупой, бестолковый, пресный матч. 12 команд в премьер-лиге вполне достаточно.
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