Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Амкар» и «Тосно» закрыли 13-й тур ничьей в Перми

    Заключительная встреча 13-го тура чемпионата России «Амкар»«Тосно» завершилась вничью 0:0.

    Результаты других матчей тура представлены ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Амкар (Пермь) – Тосно (Ленинградская область) – 0:0

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мвила, 67.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кангва, 73.

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Игбун, 76.

    Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 18; 2:0 – Ташаев, 79.

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушаков, 30; 1:1 – Родолфо, 70 (с пенальти); 1:2 – Мельгарехо, 72.

    Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 57; 2:0 – Ильин, 87; 2:1 – Прудников, 88.

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – А. Березуцкий, 39.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 октября 2017, 10:15

      ой ой ой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 октября 2017, 03:24

      Скучноватым получился 13 тур, всего-то 12 голов, хотя были и поскучнее, к примеру 8 тур, где забито было всего 9...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -20

      ШАХ 16 октября 2017, 22:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тупой, бестолковый, пресный матч. 12 команд в премьер-лиге вполне достаточно.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 16 октября 2017, 20:12

      Заболотный алкаш не забил, зато мычал больше всех, базовый клуб сборной, тренируйся иди полено

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Italian_93 16 октября 2017, 21:34

      На него Федун пошептал, он с тех пор не забивает! Вообще Тосно самая жесткая команда в РФПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 октября 2017, 20:10

      Ужасный тур ..
      Позорные места...
      Игрою шутит Сатана..
      А.С.Пушкин.(с) почти...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > shinnik 16 октября 2017, 20:13

      Нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 16 октября 2017, 19:48

      Хороший тур

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 октября 2017, 10:26

      Тосно? Пожалуй. Поставлю на Тосно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 15 октября 2017, 17:56

      Локомотив уже оступился и, думаю, Зенит не упустить шанс оторваться. А Семака можно поздравить с победой над одним из лидеров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Alejandro da Silva 15 октября 2017, 20:58

      Божовича, думаю, тоже нужно поздравить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva > mdu86 15 октября 2017, 21:39

      Да, согласен, неплохо раскатали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 15 октября 2017, 17:50

      Автобус против автобуса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 15 октября 2017, 13:25

      Вперед РОСТОВ,жду только победы!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11