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    Юсупов пропустит около полугода из-за травмы

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», выбыл на длительный срок.

    Россиянин пропустит около шести месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.

    «Не считая родных и близких, футбол – самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода. Хотя, сделаю все от себя зависящее, чтоб сократить время восстановления. Уже прошла операция, тьфу-тьфу-тьфу, вроде успешно.

    Огромное спасибо докторам и руководству «Ростова» и «Зенита», которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию. И еще хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично напрямую, и в интернете! В такую не простую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня навес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм. Пожалуй, в жизни это самое главное!» – сообщил Юсупов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.10.2017 18:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3583

      Axe111 12 октября 2017, 19:30

      Здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 12 октября 2017, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не велика потеря

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Tony_93 12 октября 2017, 21:58

      Ты дебил !

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 октября 2017, 18:22

      выздоравливай, не форсируй!

      2
      Ответить
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