Юсупов пропустит около полугода из-за травмы

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», выбыл на длительный срок.

Россиянин пропустит около шести месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Не считая родных и близких, футбол – самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода. Хотя, сделаю все от себя зависящее, чтоб сократить время восстановления. Уже прошла операция, тьфу-тьфу-тьфу, вроде успешно.

Огромное спасибо докторам и руководству «Ростова» и «Зенита», которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию. И еще хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично напрямую, и в интернете! В такую не простую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня навес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм. Пожалуй, в жизни это самое главное!» – сообщил Юсупов.