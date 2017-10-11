Черчесов отметил недоработку Самедова в моменте с пропущенным от Южной Кореи голом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал первый гол, пропущенный командой в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Специалист считает, что полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов допустил недоработку.

«Игорь Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришел на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

Увидеть этот и остальные голы матча можно здесь.