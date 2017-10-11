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    Черчесов отметил недоработку Самедова в моменте с пропущенным от Южной Кореи голом

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал первый гол, пропущенный командой в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Специалист считает, что полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов допустил недоработку.

    «Игорь Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришел на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры», – сказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

    Увидеть этот и остальные голы матча можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 17:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 октября 2017, 19:11

      Очень сомневаюсь, что это интервью Черчесова по факту указанного пропущенного мяча. Тут кто-то что-то намудрил из информационщиков. Самедова на 64 минуте вообще-то заменил Фернандес, и навес был с нашего левого, а не правого фланга. И Акинфеев ничего не отбивал, ибо удар был головой сильный и в самую девятку.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 октября 2017, 21:10

      На 64 минуте Самедов ушел с поля, на 87 корейцы забили. Объясните усатому маразматику, что недорабатывает в сборной только он.

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > mgordeev 11 октября 2017, 22:10

      И впрямь дичь какая-то.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 18:32

      а про тренерские недоработки когда будешь говорить.

      5
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 11 октября 2017, 18:23

      А сколько метров не доработал Черчесов?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Cthuq_58 11 октября 2017, 18:36

      он вообще на километры отстал от футбола

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 октября 2017, 17:53

      сборной нет и уже не будет!интересно кого будет рвать Мудко-волося на попе?

      0
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      Рейтинг: +49

      rahataim 11 октября 2017, 17:45

      да он был лучшим

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 11 октября 2017, 17:23

      На мой взгляд от него пользы было больше чем от Рауша.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 17:13

      чечес здесь полностью твои недороботки противно уже когда свою шкуру спасаешь со своими просчётами

      6
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