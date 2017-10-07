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    Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

    Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сборная России в товарищеском матче переиграла Южную Кореи. Вашему вниманию все голы этой встречи.

    1:0 – Смолов, 44

    2:0 – Ким Ю-Ен, 55 (в свои ворота)

    3:0 – Ким Ю-Ен, 57 (в свои ворота)

    4:0 – Ал. Миранчук, 83

    4:1 – Кен-Вон, 87

    4:2 – Донь-Вон, 90+3

    Источник: РПЛ

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    07.10.2017 19:06
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +51

      гость..... 8 октября 2017, 00:53

      Акинфеев - бублик. В первый раз вообще не среагировал, а второй пропустил между ног.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4469

      Snek 7 октября 2017, 21:18

      Если бы концовку не смазали, то матч пошёл бы в зачет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 октября 2017, 19:30

      Сделал ставку- Россия забьет 1 или 2 мяча, так и вышло, а я проиграл.

      15
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 октября 2017, 19:27

      Ким Ю-Ен-лучший))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 октября 2017, 19:25

      Корейцы Путина с ДР так поздравили!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 19:24

      На стадион не попал, смотрел по телеку, игра понравилась. Понравился "дубль" Ю_Ена ( парень видно бухнул перед игрой для снятия волнения), понравилось что сыграл за сборную завязавший с бухлом Фернандес, понравился Мутко на фоне батареи из бутылок винища. Всё хорошо!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4469

      Snek > DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 21:07

      Когда Фернандес бухал осел

      -1
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      ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Snek 7 октября 2017, 21:18

      прочитай его вчерашнее интервью придурок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 19:21

      Дырявая дыра в раме опять чуть сборную не подставила. Еще минут 10 и 4-4 было бы. Ненадежная у нас дыра, менять надо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 октября 2017, 19:20

      Ю-ен- корейский Васин...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      4ekucT911 > Чикомас 7 октября 2017, 19:21

      ахаха точно

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 7 октября 2017, 19:17

      как говорится для результата проще "купить" 11 корейцев, чем натурализовать пару иностранцев))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7867

      BarStep 7 октября 2017, 19:13

      Как то уж совсем почему то не радывается... Не покидает стойкое чувство безнадеги..., бестолковая беготня и сумбур. Он диплом тренера купил что ли?

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > BarStep 7 октября 2017, 19:21

      со школы сбежал

      3
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