Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

Акинфеев - бублик. В первый раз вообще не среагировал, а второй пропустил между ног.
Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сборная России в товарищеском матче переиграла Южную Кореи. Вашему вниманию все голы этой встречи.
1:0 – Смолов, 44
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— РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.
2:0 – Ким Ю-Ен, 55 (в свои ворота)
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— РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.
3:0 – Ким Ю-Ен, 57 (в свои ворота)
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— РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.
4:0 – Ал. Миранчук, 83
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— РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.
4:1 – Кен-Вон, 87
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— РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.
4:2 – Донь-Вон, 90+3
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— РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.