Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сборная России в товарищеском матче переиграла Южную Кореи. Вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Смолов, 44

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2:0 – Ким Ю-Ен, 55 (в свои ворота)

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3:0 – Ким Ю-Ен, 57 (в свои ворота)

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4:0 – Ал. Миранчук, 83

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4:1 – Кен-Вон, 87

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4:2 – Донь-Вон, 90+3