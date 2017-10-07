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  • Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

7 октября 2017, 19:06
33

Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сборная России в товарищеском матче переиграла Южную Кореи. Вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Смолов, 44

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2:0 – Ким Ю-Ен, 55 (в свои ворота)

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3:0 – Ким Ю-Ен, 57 (в свои ворота)

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4:0 – Ал. Миранчук, 83

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4:1 – Кен-Вон, 87

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4:2 – Донь-Вон, 90+3

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Источник: РПЛ
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея
Комментарии (33)
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vek410
1507391298
ладно хоть Корея не Северная, а то бы мы этого парня больше не увидели
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insider_retro
1507391400
Счёт приятен, но не более… Поначалу играли как обычно, редкие забеги до штрафной заканчивались пасами поперёк и назад… Побежали только ближе к концу игры… Корейцы ожидаемо играли, наши чаще мучились… Акинфеев своё отработал!! Благо, залетело всё, что можно… С победой!!!
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turist82
1507391534
Акинфеев - дыра. Вот как можно такое пропускать? Просто дыра..я всегда это знал
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Полная Канистра
1507392065
как всегда у нас делаем дело потом же это дело проваливаем в концовках
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19element87
1507392753
Народ, да чё вы так к счёту прицепились, всё пучком, победить - победили, забить - забили!!! то что у нас сегодня не основа была - это 100%, будет основа - будет и качество игры!!! а корейцу конечно же спасибо))) Россия ВПЕРЁД!!!
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BarStep
1507392819
Как то уж совсем почему то не радывается... Не покидает стойкое чувство безнадеги..., бестолковая беготня и сумбур. Он диплом тренера купил что ли?
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Чикомас
1507393254
Ю-ен- корейский Васин...
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paracetamol
1507393272
Дырявая дыра в раме опять чуть сборную не подставила. Еще минут 10 и 4-4 было бы. Ненадежная у нас дыра, менять надо.
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DeutschlandUberAlles
1507393514
Корейцы Путина с ДР так поздравили!)))
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Сибирь за Спартак
1507393829
Сделал ставку- Россия забьет 1 или 2 мяча, так и вышло, а я проиграл.
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