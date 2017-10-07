Голы Смолова, Миранчука и «дубль» Ю-Ена принесли России победу над Южной Кореей

Сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сборная России в товарищеском матче переиграла Южную Кореи. Вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Смолов, 44

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.

2:0 – Ким Ю-Ен, 55 (в свои ворота)

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.

3:0 – Ким Ю-Ен, 57 (в свои ворота)

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.

4:0 – Ал. Миранчук, 83

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.

4:1 – Кен-Вон, 87

twit text — РФПЛ (@rfpl) 7 октября 2017 г.

4:2 – Донь-Вон, 90+3