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    Агуэро провел легкую тренировку после автомобильной аварии

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сегодня тренировался на «Этихад Кампус». Аргентинец провел легкую тренировку под присмотром физиотерапевта спустя 12 дней после автомобильной аварии в Амстердаме.

    29-летний форвард ехал с концерта на такси. Водитель пропустил поворот, и автомобиль врезался в столб. Агуэро сломал ребро.

    Согласно пресс-службе «горожан», игрок в ближайшее время может присоединиться к основном группе команды Хосепа Гвардиолы. Ранее врач сборной Аргентины сказал, что футболист восстановится не раньше середины ноября.

    В текущем сезоне на его счету семь голов и три голевые передачи в восьми матчах всех турниров.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Милана».

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    10.10.2017 19:00
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