Агуэро провел легкую тренировку после автомобильной аварии

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сегодня тренировался на «Этихад Кампус». Аргентинец провел легкую тренировку под присмотром физиотерапевта спустя 12 дней после автомобильной аварии в Амстердаме.

29-летний форвард ехал с концерта на такси. Водитель пропустил поворот, и автомобиль врезался в столб. Агуэро сломал ребро.

Согласно пресс-службе «горожан», игрок в ближайшее время может присоединиться к основном группе команды Хосепа Гвардиолы. Ранее врач сборной Аргентины сказал, что футболист восстановится не раньше середины ноября.

В текущем сезоне на его счету семь голов и три голевые передачи в восьми матчах всех турниров.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Милана».