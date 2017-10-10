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    Крамарич: «Знали, что Украина даст нам шанс»

    Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич счастлив, что его два гола принесли победу над Украиной в матче 10-го тура отборочного раунда чемпионата мира-2018. Теперь хорватам предстоит принять участие в стыковых матчах.

    «Я счастлив, что смог забить два гола в этой встрече. Конечно же, я запомню их надолго. Но сейчас у нас нет времени праздновать этот успех. Впереди нас ждет еще два важнейших для нашей команды матча плей-офф.

    Мы играли строго по плану, не паниковали. Знали, что рано или поздно Украина даст нам шансы для того, чтобы реализовать свои возможности», – рассказал Крамарич Sportske Novosti.

    Хорватия заняла второе место в своей отборочной группе чемпионата мира-2018, уступив Исландии первую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11358

      alp 10 октября 2017, 13:59

      красиво бандеровцев вышибли

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 11:03

      Хорошо, что хозлов вышибли. Зачем нам майданные? Еще какую бучу в Рашке устроят. И вообще, бандерлогов пускать по биометрическим паспортам как в Гейропу, и чтоб у них тыща евриков в кармане была.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 11:00

      Классно отыграл!

      1
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