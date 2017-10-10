Крамарич: «Знали, что Украина даст нам шанс»

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич счастлив, что его два гола принесли победу над Украиной в матче 10-го тура отборочного раунда чемпионата мира-2018. Теперь хорватам предстоит принять участие в стыковых матчах.

«Я счастлив, что смог забить два гола в этой встрече. Конечно же, я запомню их надолго. Но сейчас у нас нет времени праздновать этот успех. Впереди нас ждет еще два важнейших для нашей команды матча плей-офф.

Мы играли строго по плану, не паниковали. Знали, что рано или поздно Украина даст нам шансы для того, чтобы реализовать свои возможности», – рассказал Крамарич Sportske Novosti.

Хорватия заняла второе место в своей отборочной группе чемпионата мира-2018, уступив Исландии первую строчку.