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    Коноплянка: «Не знаю, что случилось. Не хочу ни с кем разговаривать»

    Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка остался разочарован результатом заключительного матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Хорватии.

    Напомним, что команда Андрея Шевченко потерпела в этой встрече поражение и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России.

    «Я не знаю, что случилось. Нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме. Хорошо играли в первом тайме, я верил, что мы выиграем. Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я не знаю, что произошло.

    Я очень удивлен, потому что первый тайм мы играли очень солидно с хорошей командой. Думал, что дожмем. Не знаю, или хорваты прибавили, или мы подсели. Нам не хватало нападающего. Того же Кравца, чтобы он цеплялся за мячи. Ярмоленко? Это не его позиция. У него там не получается, и он сам об этом говорит.

    Позитив в отборе? До игры все улыбались, был позитив. Я доволен коллективом, ребятами и игрой в первом тайме. Но сейчас что-то говорить нет смысла. Нужно разбирать моменты. Хорваты нас полностью переиграли во втором тайме. Не знаю, за счет чего. Понятно, что за счет брака, но... У них играют сильные игроки. Может, они разозлились за первый тайм.

    Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать. Выключу телефон, сядем с ребятами и о чем-то поговорим. Может, получится отвлечься от футбола», – сказал Коноплянка.

    Источник: Dynamomania

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    10.10.2017 01:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 10:46

      Не думаю что Кравец спас бы Украину или дятел.Их переиграли тактически позволив отдать все силы в первом тайме.Думаю даже забей они гол - и это бы не спасло.Тут Шева не доработал!А первый гол Хорватов их просто убил!Видимо накачка была такая - что и мысли не возникало о пропущенном мяче.Неужели в Украине нет центрфорварда что приходится ставить Ярмоленко?Уверен что есть.Украина в матче осталась и без центрофорварда и без фланга.Шева ещё учится.Удачи ему!

      1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 10 октября 2017, 10:27

      Читаю вот комментарии здесь и вижу, как фанаты двух говносборных тут друг-друга чмырят.
      Я думаю, все со мной согласятся, что если бы в группе І была Россия вместо Украины, то она бы также слилась)))
      Просто обидно, что политика очень сильно влияет на футбол...сейчас

      2
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      Рейтинг: +467

      Vratarь > Bogdan1906 10 октября 2017, 12:29

      Политика, да, она такая сука! Лезет, как последняя б...дь не в свои дела; тем и живёт, хитрожопая...

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 10 октября 2017, 10:24

      А случилось Женя то, что случилось!

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 10 октября 2017, 09:44

      Теперь с чистой совестью можете ЧМ блокировать,
      Лавировать.
      Войну объявлять,
      Нам плевать.

      2
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 10 октября 2017, 09:19

      Было очевидно, что "физики" хохлам хватило всего на 30 минут первого тайма. И всё! Дальше - сушите вёсла. Да и так называемые "звёзды": Коноплянка и Ермоленко ничего не показали. У нас в ФНЛ таких звёзд море. Короче говоря, очень слабенькая сборная.

      -1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 10 октября 2017, 09:15

      Украинцы очень не дурно смотрелись в первом тайме, особенно Ярмоленко-игрок очень высокого уровня. Но на второй тайм просто не хватило сил и концентрации при такой тактике, хорваты же наоборот играли аккуратно от обороны, и план сработал. А так конечно по звёздности хорваты на порядок выше, основные игроки Реала, Барселоны, Ювентуса, Ливера и т.п. в основе.

      1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 10 октября 2017, 09:14

      Обычная расслабуха или футбольное разгильдяйство на поле,против которого долго боролся Лобановский еще со времен киевского Динамо-вот что случилось и еще долго будет случаться!

      0
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 10 октября 2017, 09:08

      Шевченко на пресс конференции заявил, что не все играют в сильном чемпионате, не все по позиции, много травмированных и вообще у хорватов много классных игроков. Тогда объясни ка нам Андрюшка, с какого это барабана сборная Исландии на первом месте?

      4
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > neveldomha 10 октября 2017, 10:37

      мне за сборную Исландии порой страшно, что самолет не взлетит под тяжестью их титановых яиц... а у наших яиц нету

      3
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 10 октября 2017, 06:40

      Я не согласен с ниже отписавшимися, которые говорят , что у хохлов был приказ сверху слить матч... По моему тут как раз-таки наоборот для них нужно было во что бы то ни стало пробиться в финальную часть, чтобы потом можно было поднять бучу с подрывом организации ЧМ пытаться как то манипулировать, поднять очередной хай вай, еще один повод облить Рашу, став участником ЧМ пытаться что-то диктовать, а так они не прошли и всего этого уже не будет...

      7
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      Рейтинг: +187

      zubr252 10 октября 2017, 06:33

      Не политика виновата футбол надо играть Украина жаль

      0
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