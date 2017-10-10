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  • Коноплянка: «Не знаю, что случилось. Не хочу ни с кем разговаривать»

Коноплянка: «Не знаю, что случилось. Не хочу ни с кем разговаривать»

10 октября 2017, 01:02
27

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка остался разочарован результатом заключительного матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Хорватии.

Напомним, что команда Андрея Шевченко потерпела в этой встрече поражение и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России.

«Я не знаю, что случилось. Нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме. Хорошо играли в первом тайме, я верил, что мы выиграем. Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я не знаю, что произошло.

Я очень удивлен, потому что первый тайм мы играли очень солидно с хорошей командой. Думал, что дожмем. Не знаю, или хорваты прибавили, или мы подсели. Нам не хватало нападающего. Того же Кравца, чтобы он цеплялся за мячи. Ярмоленко? Это не его позиция. У него там не получается, и он сам об этом говорит.

Позитив в отборе? До игры все улыбались, был позитив. Я доволен коллективом, ребятами и игрой в первом тайме. Но сейчас что-то говорить нет смысла. Нужно разбирать моменты. Хорваты нас полностью переиграли во втором тайме. Не знаю, за счет чего. Понятно, что за счет брака, но... У них играют сильные игроки. Может, они разозлились за первый тайм.

Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать. Выключу телефон, сядем с ребятами и о чем-то поговорим. Может, получится отвлечься от футбола», – сказал Коноплянка.

Источник: Dynamomania
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Хорватия Коноплянка Евгений
Комментарии (27)
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zagrizlik
1507596056
Туда вам и дорога, нехер к "агрессору" ездить.
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<Бывший Футболист>
1507598530
Хорваты молодцы,как же мы без них на чемпионате мира?Они нам когда-то очень помогли,обыграв Англию 3-2 в матче,который для них ни чего не решал при отборе на евро 2008.Где как мы все помним Россия заняла 3 место!
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nbv
1507599182
А что тут не понятного. На верху сказали что ехать на чемпионат мира в Россию не надо. Вот вы и сплавили игру во втором тайме. Второй мяч тому подтверждение. Никто из игроков не попытался перехватить мяч, да же вратарь взглядом проводил. Жалко что политика лезет в спорт.
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КЭТиК
1507602626
Все знают что случилось. Побеждать было нельзя.
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Сармат Ростов
1507603866
Хорваты молодцы! Уделали салоедов)))
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Марсович
1507603966
Все правильно. Не хуй людям всего мира праздник портить.
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bashnat013
1507604232
Хохлы наверное думают что хакеры из России помогли хорватам!!!
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_Kesh_Suntar_
1507605386
Мы развалили вашу страну, народ! Крым украли! А террористы наши в ДНР ЛНР! Еще без ЧМ остались бедные! )
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АртурZaСМ
1507606834
Я не согласен с ниже отписавшимися, которые говорят , что у хохлов был приказ сверху слить матч... По моему тут как раз-таки наоборот для них нужно было во что бы то ни стало пробиться в финальную часть, чтобы потом можно было поднять бучу с подрывом организации ЧМ пытаться как то манипулировать, поднять очередной хай вай, еще один повод облить Рашу, став участником ЧМ пытаться что-то диктовать, а так они не прошли и всего этого уже не будет...
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neveldomha
1507615717
Шевченко на пресс конференции заявил, что не все играют в сильном чемпионате, не все по позиции, много травмированных и вообще у хорватов много классных игроков. Тогда объясни ка нам Андрюшка, с какого это барабана сборная Исландии на первом месте?
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