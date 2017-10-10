Коноплянка: «Не знаю, что случилось. Не хочу ни с кем разговаривать»

Не думаю что Кравец спас бы Украину или дятел.Их переиграли тактически позволив отдать все силы в первом тайме.Думаю даже забей они гол - и это бы не спасло.Тут Шева не доработал!А первый гол Хорватов их просто убил!Видимо накачка была такая - что и мысли не возникало о пропущенном мяче.Неужели в Украине нет центрфорварда что приходится ставить Ярмоленко?Уверен что есть.Украина в матче осталась и без центрофорварда и без фланга.Шева ещё учится.Удачи ему!
Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка остался разочарован результатом заключительного матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Хорватии.
Напомним, что команда Андрея Шевченко потерпела в этой встрече поражение и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России.
«Я не знаю, что случилось. Нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме. Хорошо играли в первом тайме, я верил, что мы выиграем. Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я не знаю, что произошло.
Я очень удивлен, потому что первый тайм мы играли очень солидно с хорошей командой. Думал, что дожмем. Не знаю, или хорваты прибавили, или мы подсели. Нам не хватало нападающего. Того же Кравца, чтобы он цеплялся за мячи. Ярмоленко? Это не его позиция. У него там не получается, и он сам об этом говорит.
Позитив в отборе? До игры все улыбались, был позитив. Я доволен коллективом, ребятами и игрой в первом тайме. Но сейчас что-то говорить нет смысла. Нужно разбирать моменты. Хорваты нас полностью переиграли во втором тайме. Не знаю, за счет чего. Понятно, что за счет брака, но... У них играют сильные игроки. Может, они разозлились за первый тайм.
Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать. Выключу телефон, сядем с ребятами и о чем-то поговорим. Может, получится отвлечься от футбола», – сказал Коноплянка.