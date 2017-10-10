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    Шевченко: «Сборная Украины сделала шаг вперед»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги домашнего матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.

    Напомним, что украинцы потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2 и не смогли пробиться на ЧМ-2018 в Россию.

    «По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы.

    Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед.

    У нас же есть проблемные позиции, из-за чего игрокам приходится играть не там, где они привыкли. У соперника любая длинная передача несла угрозу. Есть Манджукич, который цепляется за мячи, есть футболисты, которые подбирают. У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 00:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +112

      kanosa 10 октября 2017, 17:13

      пока украинские футболисты будут гнить в УПЛ ни какого шага вперед никогда не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 октября 2017, 17:04

      Сборная Украина не простой соперник для любой команды ,и считаю ,что им не много не повезло . Андрей на правильном пути .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 10 октября 2017, 11:39

      Сказано же: Не поедем на ЧМ-2018,вот и сделали этот шаг вперёд.

      -2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 октября 2017, 11:10

      У нас же есть проблемные позиции
      ------------------------------------------------------------------
      У вас одна проблемная позиция - стойка раком перед Западом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 10 октября 2017, 09:45

      Получив угрозы от Правого Сектора,бандеровцев,Параши,Ляшко,
      - Шевченко экстренно во 2ом тайме принял все меры,что бы избежать
      турмы ,а игроки каторжных работ...сделав шаг вперед и два назад.
      Тем самым сохранив бюджет страны,куда ЧМ2018 не входил.
      Героям Слава!

      0
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 10 октября 2017, 09:12

      Такой медлительной и неинтересной сборной Хорватии я еще не видел. А во втором тайме был реальный слив сборной украины. Мужики так не играют. Просто позор бандерлогам.

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 10 октября 2017, 06:56

      Очень смешно. Гнать из тренеров тебя надо!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 октября 2017, 06:41

      Не попав на чм-2018,они сделали шаг назад,а не вперёд.

      2
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      Рейтинг: +582

      мароко 10 октября 2017, 04:14

      И три назад....

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 октября 2017, 02:02

      Успеха Украинской сборной! Старайтесь ребята! - все впереди! проигрыш с сильным соперником - хороший урок!

      1
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