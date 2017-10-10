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Шевченко: «Сборная Украины сделала шаг вперед»

10 октября 2017, 00:27
14

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги домашнего матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.

Напомним, что украинцы потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2 и не смогли пробиться на ЧМ-2018 в Россию.

«По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы.

Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед.

У нас же есть проблемные позиции, из-за чего игрокам приходится играть не там, где они привыкли. У соперника любая длинная передача несла угрозу. Есть Манджукич, который цепляется за мячи, есть футболисты, которые подбирают. У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Хорватия Шевченко Андрей
Комментарии (14)
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Catastrofa
1507587537
Отдыхайте !
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Fabbro
1507589128
Шева и был единственным игроком, который помогал им делать шаги на ЧМ 2006 и евро 2012! Ну и Тимощук, когда на пике формы был, а так всё по делу, Исландия и Хорватия сильнее.
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Almazovich
1507590179
Успеха Украинской сборной! Старайтесь ребята! - все впереди! проигрыш с сильным соперником - хороший урок!
Ответить
мароко
1507598059
И три назад....
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DZHEK_VOROBEY1987
1507606893
Не попав на чм-2018,они сделали шаг назад,а не вперёд.
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alex1951
1507617914
Получив угрозы от Правого Сектора,бандеровцев,Параши,Ляшко, - Шевченко экстренно во 2ом тайме принял все меры,что бы избежать турмы ,а игроки каторжных работ...сделав шаг вперед и два назад. Тем самым сохранив бюджет страны,куда ЧМ2018 не входил. Героям Слава!
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тщмек 19
1507623025
У нас же есть проблемные позиции ------------------------------------------------------------------ У вас одна проблемная позиция - стойка раком перед Западом
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77SAM
1507624791
Сказано же: Не поедем на ЧМ-2018,вот и сделали этот шаг вперёд.
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shurik45
1507644275
Сборная Украина не простой соперник для любой команды ,и считаю ,что им не много не повезло . Андрей на правильном пути .
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kanosa
1507644782
пока украинские футболисты будут гнить в УПЛ ни какого шага вперед никогда не будет
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