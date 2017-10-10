Шевченко: «Сборная Украины сделала шаг вперед»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги домашнего матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.

Напомним, что украинцы потерпели в этой встрече поражение со счетом 0:2 и не смогли пробиться на ЧМ-2018 в Россию.

«По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс. Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы.

Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед.

У нас же есть проблемные позиции, из-за чего игрокам приходится играть не там, где они привыкли. У соперника любая длинная передача несла угрозу. Есть Манджукич, который цепляется за мячи, есть футболисты, которые подбирают. У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».