Романцев ждет перестановок в обороне сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил проблемы в игре оборонительной линии сборной России после товарищеского матча со сборной Южной Кореи. Специалист уверен, что команду еще ждут перестановки в защите перед стартом на чемпионате мира-2018.

– Что скажете об очередном сопернике российской сборной? Многие считают, что Корея не из тех, на ком можно проверить готовность.

– Ну и зря. В субботней встрече было видно, что нам противостояла мобильная, с хорошим футбольным вкусом команда, играющая в быстрой, современной манере. Да, корейцы создали не слишком много моментов. Но не выручи Акинфеев после ударов Сон Хын Мина и Квон Чхан Хуна, то гости могли бы забить и побольше. А вот еще два шанса использовали. В целом мы переигрывали оппонентов, больше владели инициативой, однако – особенно в концовке – азиаты нервы нашим потрепали. Так что спарринг вышел очень полезным. Уверен, на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит.

– Для Черчесова главной проблемой остается оборона?

– Она одна из многих. А выделяют ее прежде всего потому, что завершили карьеры в сборной Игнашевич и братья Березуцкие. А ведь это та линия, с которой начинается команда. И то, что с качественными защитниками у нас не густо, обостряет вопрос.

– Именно поэтому Черчесов, несмотря на игровые ляпы в ЦСКА, продолжает доверять Васину?

– Подобное предположение имеет право на жизнь. Но здесь последнее слово всегда за тренером. Уж кто-кто, а Черчесов со своим вратарским опытом должен чувствовать, на что способен защитник. И если решает, что Васин ему поможет, то имеет на это полное право. Хотя, допускаю, что перестановки в обороне еще будут.

– Тактика с тремя защитниками не слишком рискованна?

– Если крайние хавы в состоянии в течение всей встречи перепахивать фланги от и до, то такая расстановка может оказаться вполне удачной. На мой взгляд, и Жирков, и Самедов вполне справляются. В чем мы в очередной раз и убедились.

– Часто спорят, где оптимальное место Жиркова – на фланге обороны или полузащиты?

– Мне кажется Юрий, с его техникой, обводкой, умением отдать пас, как атакующий хавбек способен принести больше пользы. Хотя и защитникам он обычно помогает охотно.