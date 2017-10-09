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    Романцев ждет перестановок в обороне сборной России

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил проблемы в игре оборонительной линии сборной России после товарищеского матча со сборной Южной Кореи. Специалист уверен, что команду еще ждут перестановки в защите перед стартом на чемпионате мира-2018.

    – Что скажете об очередном сопернике российской сборной? Многие считают, что Корея не из тех, на ком можно проверить готовность.

    – Ну и зря. В субботней встрече было видно, что нам противостояла мобильная, с хорошим футбольным вкусом команда, играющая в быстрой, современной манере. Да, корейцы создали не слишком много моментов. Но не выручи Акинфеев после ударов Сон Хын Мина и Квон Чхан Хуна, то гости могли бы забить и побольше. А вот еще два шанса использовали. В целом мы переигрывали оппонентов, больше владели инициативой, однако – особенно в концовке – азиаты нервы нашим потрепали. Так что спарринг вышел очень полезным. Уверен, на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит.

    – Для Черчесова главной проблемой остается оборона?

    – Она одна из многих. А выделяют ее прежде всего потому, что завершили карьеры в сборной Игнашевич и братья Березуцкие. А ведь это та линия, с которой начинается команда. И то, что с качественными защитниками у нас не густо, обостряет вопрос.

    – Именно поэтому Черчесов, несмотря на игровые ляпы в ЦСКА, продолжает доверять Васину?

    – Подобное предположение имеет право на жизнь. Но здесь последнее слово всегда за тренером. Уж кто-кто, а Черчесов со своим вратарским опытом должен чувствовать, на что способен защитник. И если решает, что Васин ему поможет, то имеет на это полное право. Хотя, допускаю, что перестановки в обороне еще будут.

    – Тактика с тремя защитниками не слишком рискованна?

    – Если крайние хавы в состоянии в течение всей встречи перепахивать фланги от и до, то такая расстановка может оказаться вполне удачной. На мой взгляд, и Жирков, и Самедов вполне справляются. В чем мы в очередной раз и убедились.

    – Часто спорят, где оптимальное место Жиркова – на фланге обороны или полузащиты?

    – Мне кажется Юрий, с его техникой, обводкой, умением отдать пас, как атакующий хавбек способен принести больше пользы. Хотя и защитникам он обычно помогает охотно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 07:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 10 октября 2017, 09:39

      Известно со школьных времен,что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется,поэтому тут два варианта: поиск нового защитника или возвращать ветеранов (в зависимости от их формы к лету 2018 года)
      - с дырявой обороной что с дырявой лодкой на воде это не дело!

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 11:51

      Олег Иванович как человек очень опытный обозначил ряд позиций где надо срочно что-то решать. Но ВРЕМЯ ? Не каждому тренеру дано успеть.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 октября 2017, 08:35

      Жиркова в матче с корейцами вообще видно не было! Сказывается отсутствие игровой практики! Да и Самедов за всю игру один толковый пас сделал! Миранчуки лучше выглядели, но у нас же футбольный босс Чечесов, вот он запасников и ставит в основу. А вообще хватит петь дефирамбы за эту победу! Рисунка игры как не было, так и нет! Не будь 2-х автоголов, то и ничьей радовались бы! Посмотрим что с Ираном наиграют!

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 октября 2017, 08:05

      Будет тренером, будет переставлять.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 октября 2017, 07:48

      Ага переставлять особо некого

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