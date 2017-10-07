Бубнов: «Южная Корея выявила немало болевых точек у сборной России»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал небольшой анализ товарищеского матча сборной России против сборной Южной Кореи (4:2). Специалист увидел некоторые проблемы у россиян.

«Если говорить о ходе встречи, то до перерыва на поле шла в целом равная борьба: подходы были и у тех, и у других, отдельными отрезками корейцы уверенно контролировали мяч, а исход первой половины решил угловой. Два автогола корейцев – несчастный случай, но россияне создавали давление, вынуждали их ошибаться.

В целом хозяева заслужили победу, переиграли соперника, хотя ни в коем случае нельзя обольщаться. Даже крупно уступавшие по ходу игры корейцы выявили у нашей команды немало болевых точек. Прошедшая школу Кубка конфедераций оборона вроде бы действует уверенно, но до сих пор допускает нелепые ошибки», – сказал Бубнов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

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