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    Бубнов: «Южная Корея выявила немало болевых точек у сборной России»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал небольшой анализ товарищеского матча сборной России против сборной Южной Кореи (4:2). Специалист увидел некоторые проблемы у россиян.

    «Если говорить о ходе встречи, то до перерыва на поле шла в целом равная борьба: подходы были и у тех, и у других, отдельными отрезками корейцы уверенно контролировали мяч, а исход первой половины решил угловой. Два автогола корейцев – несчастный случай, но россияне создавали давление, вынуждали их ошибаться.

    В целом хозяева заслужили победу, переиграли соперника, хотя ни в коем случае нельзя обольщаться. Даже крупно уступавшие по ходу игры корейцы выявили у нашей команды немало болевых точек. Прошедшая школу Кубка конфедераций оборона вроде бы действует уверенно, но до сих пор допускает нелепые ошибки», – сказал Бубнов.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

    Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

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    Источник: Sportbox.ru

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    07.10.2017 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 октября 2017, 09:25

      Проиграли - все будут гнать на сборную,выиграют - опять не ладно)) да что вам ещё надо,собаки ???

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 октября 2017, 00:04

      Дааа ужжж... не убедили!!!

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