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    Руслан Нигматуллин: «России будет непросто успевать за сборной Южной Кореи»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеского матча команды против южнокорейцев, который состоится 7 октября и начнется в 17:00 по Москве.

    – Сборные Южной Кореи и Ирана, с которыми встретимся в ближайшее время, соперники достаточно интересные. Обе команды уже решили задачу выхода на чемпионат мира. Поэтому эти матчи для нас будут полезны. У нас ввиду того, что наша команда отбор на турнир не проходит, соревновательного накала страстей сейчас нет, нет возможности посмотреть на команду под нагрузками.

    Поэтому очень кстати, что у нас появилась возможность сыграть матчи, которые могут стать хорошей проверкой наших сил. Учитывая тот факт, что до чемпионата мира осталось чуть более полугода, это особенно важно. В ближайшее время состав уже должен быть максимально приближенным к боевому.

    – Как бы охарактеризовали игру сборной Южной Кореи, с которой дружина Станислава Черчесова встретится в субботу?

    – Это всегда неуступчивая и быстрая команда. Да, они, возможно, не всегда подкованы тактически. Но обычно такие команды, как Южная Корея и Япония, очень хорошо готовы в физическом плане. Поэтому, не исключаю, что за ними даже будет сложновато успевать. Но, возможно, они будут даже очень прямолинейно играть.

    Тем не менее команду Южной Кореи я уже довольно давно не видел в деле, поэтому, возможно, у меня устаревшее мнение об этой сборной. Но в любом случае просто так на чемпионат мира не отбираются. На турнир выходят достойные в нем участия команды.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.10.2017 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 октября 2017, 13:52

      Наши мало за кем будут успевать по игре

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