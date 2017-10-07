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    Экс-нападающий сборной Ирландии назвал команду британской, страна отделилась от Королевства 95 лет назад

    Бывший игрок сборной Ирландии Клинтон Моррисон поучаствовал в разборе отборочного матча ЧМ-2018 против Молдавии (2:0) на Sky Sports.

    «Я очень хотел бы, чтобы две британские команды (вчера англичане квалифицировались досрочно – прим. «Бомбардира») вышли на турнир. Матч против Уэльса будет сложным, но я очень надеюсь на успех», – сказал 38-летний нападающий.

    Королевства Великобритании и Ирландии объединились в 1800 году, образовав Объединенное Королевство. В 1922 году Ирландия вышла из его состава.

    Моррисон родился в Лондоне, имеет английское и ирландское гражданства. На национальном уровне выступал за зеленых с 2001 по 2006 год и забил девять мячей в 36-ти встречах.

    Команды Уэльса и Ирландии занимают второе и третье места в группе D соответственно. Сборные разделяет одно очко. Очная встреча состоится 9-го октября.

    Источник: Twitter

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    07.10.2017 01:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 октября 2017, 21:09

      Знание географии и политической карты мира - на уровне фантастики! :-))) Как у среднего американца, путающего Иран и Ирак...

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