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    Партнеры по сборной России поздравили Васина с 29-летием

    Футболисты сборной России во время командного ужина поздравили защитника Виктора Васина с днем рождения. Игроку ЦСКА исполнилось 29 лет.

    Васин стоял рядом с главным тренером Станиславом Черчесовым и задул свечи на торте под аплодисменты партнеров.

    Защитник дебютировал за главную команду страны в 2010 году. На его счету два гола в пяти матчах. Из крупных турниров участвовал в Кубке Конфедераций-2017.

    Завтра сборная проведет контрольный матч против команды Южной Кореи в Москве, в воскресенье – сыграет с Ираном в Казани.

    Источник: Twitter

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    06.10.2017 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 8 октября 2017, 03:03

      Да да...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 7 октября 2017, 08:08

      ааафигеть.... я думал ему 23-25...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 октября 2017, 22:42

      29 лет это и есть смена ???? значить подающий надежды и молодежь получаеться. а в других странах в 19 такое бывает а не 29

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 октября 2017, 21:59

      Завтра с кореей.А в воскресенье с Ираном как это? Исправте.

      1
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