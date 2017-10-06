Партнеры по сборной России поздравили Васина с 29-летием

Футболисты сборной России во время командного ужина поздравили защитника Виктора Васина с днем рождения. Игроку ЦСКА исполнилось 29 лет.

Васин стоял рядом с главным тренером Станиславом Черчесовым и задул свечи на торте под аплодисменты партнеров.

Защитник дебютировал за главную команду страны в 2010 году. На его счету два гола в пяти матчах. Из крупных турниров участвовал в Кубке Конфедераций-2017.

Завтра сборная проведет контрольный матч против команды Южной Кореи в Москве, в воскресенье – сыграет с Ираном в Казани.