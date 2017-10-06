Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Головин тренировался по индивидуальной программе в сборной России

    Полузащитник сборной России Александр Головин тренировался по индивидуальной программе в преддверии контрольного матча против Южной Кореи.

    Хавбек ЦСКА начал занятие вместе со всеми, однако затем отделился и стал совершать пробежки вокруг поля.

    Напомним, ранее в штабе армейцев сообщили, что на восстановление Головина после травмы, которую он получил в игре с «Уфой», уйдет примерно две недели. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболист будет готов через пять дней.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 октября 2017, 17:19

      стасик знатный ветеринар,всё про коней знает)))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 6 октября 2017, 14:53

      Здоровья Александру, а восстановление нечего форсировать, так как от этого ничего путного не получится (пример Дзаги, который постоянно спешит с восстановлением, должен же врачей сборной и клуба хоть чему-то научить).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 октября 2017, 12:44

      Усугубит травму кирдык...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11