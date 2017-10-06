Головин тренировался по индивидуальной программе в сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин тренировался по индивидуальной программе в преддверии контрольного матча против Южной Кореи.

Хавбек ЦСКА начал занятие вместе со всеми, однако затем отделился и стал совершать пробежки вокруг поля.

Напомним, ранее в штабе армейцев сообщили, что на восстановление Головина после травмы, которую он получил в игре с «Уфой», уйдет примерно две недели. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболист будет готов через пять дней.