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  • Абрамов: «Позор для Кореи – пробиться на ЧМ-2018 со второго места!»

Абрамов: «Позор для Кореи – пробиться на ЧМ-2018 со второго места!»

6 октября 2017, 09:44
10

Агент ФИФА Владимир Абрамов поделился своими мыслями о ближайшем сопернике сборной России – национальной команде Южной Кореи. Он отметил, что азиатская команда с большим трудом пробилась на чемпионат мира-2018, едва не пропустив вперед себя сборную Узбекистана.

– Что представляет собой нынешняя сборная Кореи? В Россию приедет команда, составленная только из легионеров.

– Конечно, эти игроки адаптированы к европейскому футболу, к нашим стадионам. Скорее всего, покажут содержательный футбол. Другое дело, как они пробились на чемпионат мира?

– Как?

– Со скрипом. У узбеков был такой шанс поехать на чемпионат мира! Если бы выиграли на своем поле, прошли бы они, а не корейцы. В итоге матч закончился вничью. Позор для Кореи – пробиться со второго места! У них непонятная ситуация с тренерами. Был немец – его сняли, теперь местный специалист – и им тоже недовольны. Бардак в федерации, они не могут определиться, нужен ли им новый наставник. Вообще традиционно в сборной Кореи за полгода-год до крупного турнира всегда возникают серьезные проблемы с составом и тренерами. У них начинается какая-то истерика…

– Почему возникают проблемы с составом?

– Ну, вот когда их «европейцы» приезжают в Узбекистан, они там нулевые, стоячие, не играют…

– Как так?

– В Узбекистане жара, другой климат. После Европы тяжеловато. И как относиться к этой сборной, к этим игрокам из европейских клубов?

– Вас удивляет, что столько корейцев играет в Европе?

– А я же привозил около восьми футболистов из этой страны в Россию. Но ведь почти каждого из них здесь кинули, обманули. После этого они и не хотят к нам приезжать! Корейцы же чувствуют, что такое порядочность… В Германии, Англии с ними ведут себя совершено по-другому, по-честному.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Узбекистан
Комментарии (10)
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Dominator777
1507273846
Какой к черту позор? Забыли, как мы на Евро 2008 отбор прошли со второго места благодаря Хорватам, которые англосаксов на их поле 3:2 "сделали"? Тогда вся Россия неделю радовалась. В "товарняке" посмотрим, что из себя представляет сборная Южной Кореи, да заодно сравним ее и с нашей сборной. Тогда и сделаем выводы.
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Garrincha58
1507276736
позор России занимать 64 место в рейтинге ФИФА,это наверное мы и по уровню жизни на таком же месте,а может и ниже
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mihail200606
1507283211
озаботился не тем.. какая разница где там корейцы. самим бы не обосраться бы
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kotmyshka
1507285526
То,что игроков обманули, агент вроде как и не при делах?..Зачем тогда он нужен?
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raritet
1507285915
ну уж называть выход со второго места позором наверное не стоило. Сейчас в футбол играют все команды и никого нельзя недооценивать. Биться не хотят это другой вопрос. Станет тот же Сон рисковать своими ножками в борьбе с узбеками, когда через неделю нужно быть в форме в Англии. Ему уже Англия приоритет.
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dok66
1507293852
Вот только Абрамову оценивать Сборную Кореи ! Или его там обидели сильно ? И поделом видимо ....
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