Абрамов: «Позор для Кореи – пробиться на ЧМ-2018 со второго места!»

Агент ФИФА Владимир Абрамов поделился своими мыслями о ближайшем сопернике сборной России – национальной команде Южной Кореи. Он отметил, что азиатская команда с большим трудом пробилась на чемпионат мира-2018, едва не пропустив вперед себя сборную Узбекистана.

– Что представляет собой нынешняя сборная Кореи? В Россию приедет команда, составленная только из легионеров.

– Конечно, эти игроки адаптированы к европейскому футболу, к нашим стадионам. Скорее всего, покажут содержательный футбол. Другое дело, как они пробились на чемпионат мира?

– Как?

– Со скрипом. У узбеков был такой шанс поехать на чемпионат мира! Если бы выиграли на своем поле, прошли бы они, а не корейцы. В итоге матч закончился вничью. Позор для Кореи – пробиться со второго места! У них непонятная ситуация с тренерами. Был немец – его сняли, теперь местный специалист – и им тоже недовольны. Бардак в федерации, они не могут определиться, нужен ли им новый наставник. Вообще традиционно в сборной Кореи за полгода-год до крупного турнира всегда возникают серьезные проблемы с составом и тренерами. У них начинается какая-то истерика…

– Почему возникают проблемы с составом?

– Ну, вот когда их «европейцы» приезжают в Узбекистан, они там нулевые, стоячие, не играют…

– Как так?

– В Узбекистане жара, другой климат. После Европы тяжеловато. И как относиться к этой сборной, к этим игрокам из европейских клубов?

– Вас удивляет, что столько корейцев играет в Европе?

– А я же привозил около восьми футболистов из этой страны в Россию. Но ведь почти каждого из них здесь кинули, обманули. После этого они и не хотят к нам приезжать! Корейцы же чувствуют, что такое порядочность… В Германии, Англии с ними ведут себя совершено по-другому, по-честному.