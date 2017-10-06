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    Абрамов: «Позор для Кореи – пробиться на ЧМ-2018 со второго места!»

    Агент ФИФА Владимир Абрамов поделился своими мыслями о ближайшем сопернике сборной России – национальной команде Южной Кореи. Он отметил, что азиатская команда с большим трудом пробилась на чемпионат мира-2018, едва не пропустив вперед себя сборную Узбекистана.

    – Что представляет собой нынешняя сборная Кореи? В Россию приедет команда, составленная только из легионеров.

    – Конечно, эти игроки адаптированы к европейскому футболу, к нашим стадионам. Скорее всего, покажут содержательный футбол. Другое дело, как они пробились на чемпионат мира?

    – Как?

    – Со скрипом. У узбеков был такой шанс поехать на чемпионат мира! Если бы выиграли на своем поле, прошли бы они, а не корейцы. В итоге матч закончился вничью. Позор для Кореи – пробиться со второго места! У них непонятная ситуация с тренерами. Был немец – его сняли, теперь местный специалист – и им тоже недовольны. Бардак в федерации, они не могут определиться, нужен ли им новый наставник. Вообще традиционно в сборной Кореи за полгода-год до крупного турнира всегда возникают серьезные проблемы с составом и тренерами. У них начинается какая-то истерика…

    – Почему возникают проблемы с составом?

    – Ну, вот когда их «европейцы» приезжают в Узбекистан, они там нулевые, стоячие, не играют…

    – Как так?

    – В Узбекистане жара, другой климат. После Европы тяжеловато. И как относиться к этой сборной, к этим игрокам из европейских клубов?

    – Вас удивляет, что столько корейцев играет в Европе?

    – А я же привозил около восьми футболистов из этой страны в Россию. Но ведь почти каждого из них здесь кинули, обманули. После этого они и не хотят к нам приезжать! Корейцы же чувствуют, что такое порядочность… В Германии, Англии с ними ведут себя совершено по-другому, по-честному.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 09:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 15:44

      Вот только Абрамову оценивать Сборную Кореи ! Или его там обидели сильно ? И поделом видимо ....

      0
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      Рейтинг: +4086

      raritet 6 октября 2017, 13:31

      ну уж называть выход со второго места позором наверное не стоило. Сейчас в футбол играют все команды и никого нельзя недооценивать. Биться не хотят это другой вопрос. Станет тот же Сон рисковать своими ножками в борьбе с узбеками, когда через неделю нужно быть в форме в Англии. Ему уже Англия приоритет.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 октября 2017, 13:25

      То,что игроков обманули, агент вроде как и не при делах?..Зачем тогда он нужен?

      0
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 6 октября 2017, 12:46

      озаботился не тем.. какая разница где там корейцы. самим бы не обосраться бы

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 6 октября 2017, 10:58

      позор России занимать 64 место в рейтинге ФИФА,это наверное мы и по уровню жизни на таком же месте,а может и ниже

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 6 октября 2017, 10:10

      Какой к черту позор? Забыли, как мы на Евро 2008 отбор прошли со второго места благодаря Хорватам, которые англосаксов на их поле 3:2 "сделали"? Тогда вся Россия неделю радовалась. В "товарняке" посмотрим, что из себя представляет сборная Южной Кореи, да заодно сравним ее и с нашей сборной. Тогда и сделаем выводы.

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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > Dominator777 6 октября 2017, 12:12

      Не уместное сравнение. Если брать сколько, даже на тот момент, у наших, хорватов и уж тем более англичан играло людей в топ европейских чемпионатах, наши были явно не в лидерах и позором то было для англичан. А тут разговор какой, у Южная Корея по составу в Азии в топе, один Сон из Тотенхема чего стоит, по подбору игроков с ними рядом разве что японцы. А они еле еле из группы выходят, и с Узбеками соперничают до последнего, где самый известный, наверное, игрок, это Одил Ахмедов.

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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > Dominator777 6 октября 2017, 12:14

      Ну а то, что несмотря на это они нашим напихать могут, тут спору нет)

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Валерий2705 6 октября 2017, 12:41

      Южная Корея "отобралась" на ЧМ? ДА! Тогда в чем позор? Как она играла матч с узбеками - сейчас уже не важно (все - это история). Ведь никто не знает "внутренних подводных камней" корейской сборной, зато многие

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Валерий2705 6 октября 2017, 12:46

      дают свою оценку сборной,считая себя великими спецами в азиатском футболе. Вот скоро в "товарняке" сами увидим силу южнокорейцев и, тогда можно сравнивать с нашей сборной, но не с другими азиатскими сборными (Восток - дело тонкое).

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