Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы с раком

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака в ближайших матчах будет играть в розовых бутсах. Его спонсор Under Armour запустил кампанию борьбы с раком молочной железы.

«Рак молочной железы – ужасная болезнь, которая затрагивает целые семьи. Речь идет не только о женщинах, но и детей, мужей, матерей и отцов. Чтобы не потерять надежды в каждодневной борьбе с таким врагом, необходимы необычайные сила и мужество. Поэтому я горд носить гордость за всех борющихся на своих бутсах», – написал 25-летний хавбек «Арсенала» в инстаграме.

7-го октября швейцарцы встретятся с командой Венгрии в рамках 9-го тура отборочного турнира. 10-го – с португальцами.