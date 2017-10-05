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    Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы с раком

    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака в ближайших матчах будет играть в розовых бутсах. Его спонсор Under Armour запустил кампанию борьбы с раком молочной железы.

    «Рак молочной железы – ужасная болезнь, которая затрагивает целые семьи. Речь идет не только о женщинах, но и детей, мужей, матерей и отцов. Чтобы не потерять надежды в каждодневной борьбе с таким врагом, необходимы необычайные сила и мужество. Поэтому я горд носить гордость за всех борющихся на своих бутсах», – написал 25-летний хавбек «Арсенала» в инстаграме.

    7-го октября швейцарцы встретятся с командой Венгрии в рамках 9-го тура отборочного турнира. 10-го – с португальцами.

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    Источник: Instagram

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    05.10.2017 22:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +49

      rahataim 7 октября 2017, 15:28

      поддерживаем

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 10:40

      Хорошее дело если бы еще и материально поддержал, но хотя бы не в поддержку нетрадиционных и то хорошо.

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 22:56

      Молодец, Гранит! Поддерживаем!

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 22:56

      Тема серьёзная и драматичная...
      Но как розовые бутсы окажут поддержку нуждающимся??!! Какое-то фанфаронство, под соусом борьбы с онкологическим заболеванием...
      Лучше бы денег в фонд перечислил, организовал бы благотворительный матч с адресной помощью...

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