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  • Иванов: «Если из «Урала» никого не вызвали в сборную России, значит, есть игроки сильнее»

Иванов: «Если из «Урала» никого не вызвали в сборную России, значит, есть игроки сильнее»

4 октября 2017, 09:07
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Президент «Урала» Григорий Иванов философски относится к вызов своих футболистов в сборную России. Он считает, что если никто из команды не получил вызова на нынешний сбор, значит есть более достойные кандидаты.

Напомним, что сборная России сейчас готовится к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном.

— В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?

— Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.

— В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву» (0:2). В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника» (0:3)…

— Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов – как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Россия Шинник Ильин Владимир Иванов Григорий
Комментарии (1)
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cent58
1507120982
Иванов ! ! -твой Урал с тремя победами ещё может и в ФНЛ * сыграть * обратно ! -какая сборная ? - попейте успокоительного .
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