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  • Орлов: «Наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера»

Орлов: «Наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера»

3 октября 2017, 00:01
25

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Игоре Шалимове. «Быки» в минувшие выходные проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждет «Милан», — сказал Орлов.

Краснодар с 21-им очком находится на третьем месте в турнирной таблице. От «Зенита» — лидера чемпионата — клуб отделяет 7 очков.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Шалимов Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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deinego77@yandex.ru
1506978585
Сука и всё то он знает!!! Вот клоун- питерский арлекин! Думал там артёмка шутник ан нет получше есть!!!
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bset
1506979457
В каждую дырку нос засунул.
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Benifacto
1506979697
*ука когда ты сдохнешь уже.Вырвать гланды тебе, и руки тому кто берет у тебя интервью!!! нулевой мля.
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Аид666
1506999174
Орлов пошел утятину собирать... Отстранили от комментариев матчей, приходится компенсировать?
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subbotaspartak
1507009621
Вряд ли Галицкий нерусского возьмёт, Он же типа - патриот. А молодым тренерам учиться надо, Анчелотти говорите? Нахрен надо.
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Gullit 76
1507012197
Галицкий говорил что у него Мауриньо тренировать не будет(не тот стиль)так что и Анчелотти вряд-ли.Гвардиола в самый раз!Смешно?
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Бугимен
1507015311
Согласен с Орловым, надо ,что то менять быкам иначе им удаче не видать.
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Полная Канистра
1507016819
генка может ты встанешь раз такой умный всё видишь и всё знаешь про всех игроков про все клубы прямо вылитый тренер
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Одинокий волк Маквейд
1507018773
Гена, мы с тобой примерно ровесники. Отсюда вопросы: у тебя внуки есть, что ты им говоришь, после обсера на МатчТВ, что такое совесть, вообще, знаешь?
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sochi-2013
1507040244
Жду Карпина.
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