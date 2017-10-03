Орлов: «Наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Игоре Шалимове. «Быки» в минувшие выходные проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждет «Милан», — сказал Орлов.

Краснодар с 21-им очком находится на третьем месте в турнирной таблице. От «Зенита» — лидера чемпионата — клуб отделяет 7 очков.