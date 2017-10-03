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    Орлов: «Наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Игоре Шалимове. «Быки» в минувшие выходные проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

    «Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждет «Милан», — сказал Орлов.

    Краснодар с 21-им очком находится на третьем месте в турнирной таблице. От «Зенита» — лидера чемпионата — клуб отделяет 7 очков.

    Источник: Радио «Зенит»

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    03.10.2017 00:01
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 3 октября 2017, 17:17

      Жду Карпина.

      -2
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > altair2004 4 октября 2017, 14:10

      У Карпина есть стиль, знания, и опыт. И амбиции !

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2017, 16:52

      гену надо позвать,он во всём специалист...молчал бы лучше и комментировал игры питерского динамо

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 11:19

      Гена, мы с тобой примерно ровесники. Отсюда вопросы: у тебя внуки есть, что ты им говоришь, после обсера на МатчТВ, что такое совесть, вообще, знаешь?

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2017, 10:46

      генка может ты встанешь раз такой умный всё видишь и всё знаешь про всех игроков про все клубы прямо вылитый тренер

      2
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 3 октября 2017, 10:32

      Да уж, нашли "тренера".

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 октября 2017, 10:21

      Согласен с Орловым, надо ,что то менять быкам иначе им удаче не видать.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 октября 2017, 09:29

      Галицкий говорил что у него Мауриньо тренировать не будет(не тот стиль)так что и Анчелотти вряд-ли.Гвардиола в самый раз!Смешно?

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 3 октября 2017, 08:47

      Вряд ли Галицкий нерусского возьмёт,
      Он же типа - патриот.
      А молодым тренерам учиться надо,
      Анчелотти говорите?
      Нахрен надо.

      3
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol > subbotaspartak 3 октября 2017, 10:35

      Если патриот, возьмет еврея. Вон, Слуцкер с Халлом обделался, к нему и приедет. А еще есть Кучук в Ростове, который команду в ФНЛ плавит.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > subbotaspartak 3 октября 2017, 12:29

      только почему тогда рабов называют народной командой когда там одни мукунки и тренер тот макараонник

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 октября 2017, 08:35

      Анчелотти пусть берут, че тут искать?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2017, 07:51

      Почитал комменты и скажу- любит народ твое кукареканье,до страсти прям.

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