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    Игроки «Бешикташа» подрались в раздевалке, Талиска в прыжке ударил экс-защитника ЦСКА Эркина

    Встреча 7-го тура чемпионата Турции «Бешикташ»«Трабзонспор» завершилась со счетом 2:2. Нападающий гостей Уго Родальега сравнял счет на 80-й минуте.

    После матча в раздевалке стамбульской команды состоялась драка. Защитник Джанер Эркин в грубой форме обратился к полузащитнику Талиске, после чего бразилец нанес турку удар в прыжке.

    Источник отметил, что не имеет видеозаписи инцидента.

    «Бешикташ» выкупил права на Эркина в июле у «Интера» за 750 тысяч евро. Прежде 29-летний футболист выступал за «Фенербахче», «Галатасарай» и ЦСКА.

    23-летний Талиска пополнил состав «Бешикташа» клуба в августе 2016 года, перейдя из «Бенфики» на правах аренды.

    Источник: Twitter

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    02.10.2017 00:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2017, 11:37

      с вертухи?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      ALeX-161-rus 2 октября 2017, 08:46

      Надо было просто лещей надавать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 октября 2017, 00:50

      Им надо уроки рукопашного боя брать, чтобы эффективней товарищей по команде мудохать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 октября 2017, 00:44

      Талиска красавчик!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 00:43

      Горячие парни! Разъяснительная работа с ветеранским уклоном на всепонятном языке не принесла ожидаемого результата!!...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2284

      Бриг 2 октября 2017, 00:33

      Как люди переживают за результат работы! У нас бы так на гос предприятиях руководству морды били

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 октября 2017, 00:17

      пенальти не поделили?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 2 октября 2017, 00:17

      Клёво сыграли, надолго запомнят.

      0
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