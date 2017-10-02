Игроки «Бешикташа» подрались в раздевалке, Талиска в прыжке ударил экс-защитника ЦСКА Эркина

Встреча 7-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» – «Трабзонспор» завершилась со счетом 2:2. Нападающий гостей Уго Родальега сравнял счет на 80-й минуте.

После матча в раздевалке стамбульской команды состоялась драка. Защитник Джанер Эркин в грубой форме обратился к полузащитнику Талиске, после чего бразилец нанес турку удар в прыжке.

Источник отметил, что не имеет видеозаписи инцидента.

«Бешикташ» выкупил права на Эркина в июле у «Интера» за 750 тысяч евро. Прежде 29-летний футболист выступал за «Фенербахче», «Галатасарай» и ЦСКА.

23-летний Талиска пополнил состав «Бешикташа» клуба в августе 2016 года, перейдя из «Бенфики» на правах аренды.