Самедов: «У «Спартака» все будет хорошо, когда восстановятся травмированные»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал исход матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0). Игрок считает, что непростой этап у красно-белых уже позади.

«Очень важный матч, очень важная победа, потому что давно не выигрывали в чемпионате. Надо поправлять свои дела. Очень рады, что выиграли. У нас был непростой этап, но мы, слава богу, выдержали, и он подошел к концу.

Мы стараемся в каждом матче показывать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Но есть объективные причины и ошибки, которые приводят к пропущенным мячам, что было в последних матчах. Сегодня сыграли на ноль, концовку провели более-менее уверенно и довели до победы.

Что касается травмированных, то мы ждем, когда ребята поправятся, это будет сильное усиление. Нам надо подниматься. Ребята вернутся, и, я думаю, все будет хорошо», – сказал Самедов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» идет на шестом месте РФПЛ.