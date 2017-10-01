Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самедов: «У «Спартака» все будет хорошо, когда восстановятся травмированные»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал исход матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0). Игрок считает, что непростой этап у красно-белых уже позади.

    «Очень важный матч, очень важная победа, потому что давно не выигрывали в чемпионате. Надо поправлять свои дела. Очень рады, что выиграли. У нас был непростой этап, но мы, слава богу, выдержали, и он подошел к концу.

    Мы стараемся в каждом матче показывать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Но есть объективные причины и ошибки, которые приводят к пропущенным мячам, что было в последних матчах. Сегодня сыграли на ноль, концовку провели более-менее уверенно и довели до победы.

    Что касается травмированных, то мы ждем, когда ребята поправятся, это будет сильное усиление. Нам надо подниматься. Ребята вернутся, и, я думаю, все будет хорошо», – сказал Самедов в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Спартак» идет на шестом месте РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 01:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 1 октября 2017, 11:17

      Блин, у нас после победы всегда всё хорошо будет. А после следующего поражения -ищим куда уволить кареру. Хорош пи-деть. Играть надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 1 октября 2017, 09:31

      Может получился серию запустить, дай Бог до конца сезона каждый матч в нашу пользу 2-0 ;)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 01:38

      Да, сыграли хорошо, молодцы. Теперь забыли, думаем только о предстоящей игре........

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11