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  • Самедов: «У «Спартака» все будет хорошо, когда восстановятся травмированные»

Самедов: «У «Спартака» все будет хорошо, когда восстановятся травмированные»

1 октября 2017, 01:28
3

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал исход матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0). Игрок считает, что непростой этап у красно-белых уже позади.

«Очень важный матч, очень важная победа, потому что давно не выигрывали в чемпионате. Надо поправлять свои дела. Очень рады, что выиграли. У нас был непростой этап, но мы, слава богу, выдержали, и он подошел к концу.

Мы стараемся в каждом матче показывать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Но есть объективные причины и ошибки, которые приводят к пропущенным мячам, что было в последних матчах. Сегодня сыграли на ноль, концовку провели более-менее уверенно и довели до победы.

Что касается травмированных, то мы ждем, когда ребята поправятся, это будет сильное усиление. Нам надо подниматься. Ребята вернутся, и, я думаю, все будет хорошо», – сказал Самедов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» идет на шестом месте РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1506811092
Да, сыграли хорошо, молодцы. Теперь забыли, думаем только о предстоящей игре........
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polozovs
1506839475
Может получился серию запустить, дай Бог до конца сезона каждый матч в нашу пользу 2-0 ;)))
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Поль
1506845829
Блин, у нас после победы всегда всё хорошо будет. А после следующего поражения -ищим куда уволить кареру. Хорош пи-деть. Играть надо
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