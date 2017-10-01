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    РФПЛ. «Локомотив» крупно обыграл «Динамо», «Анжи» примет «Зенит»

    Тремя матчами продолжится в воскресенье, 1 октября, 12-й тур российской Премьер-лиги.

    Игровой день открылся матчем между ЦСКА и «Уфой» (0:0). В столичном дерби «Локомотив» разгромил «Динамо» (3:0). Завершит день встреча «Анжи» и «Зенита» в Каспийске.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург)

    1 октября, 19:00 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 24; 2:0 – Эдер, 33; 3:0 – Ал. Миранчук, 58.

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Самедов, 36; 2:0 – Роша, 51.

    Рубин (Казань) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гол, 83.

    Тосно (Ленинградская область) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Марков, 77.

    СКА-Хабаровск – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маркович, 17; 1:1 – Устинов, 45; 2:1 – Дедечко, 71.

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Джорджевич, 16.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 18:23
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 1 октября 2017, 21:32

      ЦСКА может попрощаться с Лигой Чемпионов. В следующем году ее не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 1 октября 2017, 19:04

      Зениту удачи и победы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 октября 2017, 17:22

      Пока все хорошо складывается

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      AGE_13 1 октября 2017, 16:15

      Локо с минималкой выиграет, Зенит парочку забьет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 1 октября 2017, 16:05

      После МЮ хоть здесь не проиграили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 октября 2017, 15:51

      Надеюсь локо выиграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 октября 2017, 12:25

      чет я не уверен в победе Зенита...максимум ничья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 октября 2017, 10:05

      Жду вчерашнего продолжения боя от аутсайдеров!Зенит будет другой у Анжи буде шанс,Динамо хорошо настраивается на лидеров,Уфа неуступчива.

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 09:39

      Кто-то будет играть, а кто-то мучится, отбывая номер!... Локомотив на подъёме, а Динамо катится... Зенит поэкспериментирует с составом, но своё возьмёт!!...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 08:39

      Гол должен забивать гол.

      1
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