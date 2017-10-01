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РФПЛ. «Локомотив» крупно обыграл «Динамо», «Анжи» примет «Зенит»

1 октября 2017, 18:23
35

Тремя матчами продолжится в воскресенье, 1 октября, 12-й тур российской Премьер-лиги.

Игровой день открылся матчем между ЦСКА и «Уфой» (0:0). В столичном дерби «Локомотив» разгромил «Динамо» (3:0). Завершит день встреча «Анжи» и «Зенита» в Каспийске.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург)

1 октября, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 24; 2:0 – Эдер, 33; 3:0 – Ал. Миранчук, 58.

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Самедов, 36; 2:0 – Роша, 51.

Рубин (Казань) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гол, 83.

Тосно (Ленинградская область) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Марков, 77.

СКА-Хабаровск – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Маркович, 17; 1:1 – Устинов, 45; 2:1 – Дедечко, 71.

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Джорджевич, 16.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар СКА-Хабаровск Ростов Тосно Ахмат Рубин Амкар-Пермь Спартак Урал ЦСКА Уфа Локомотив Динамо Анжи Зенит
Комментарии (35)
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СШГЭС
1506753831
Спартак-Урал 2-1
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Одинокий волк Маквейд
1506754775
Уральцы автобус ставить не станут, посмотрим открытый футбол, надеюсь, силы у Спартака найдутся.
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Сибирь за Спартак
1506756502
У спартачей сегодня дел полно - уральцев обыграть и Бикфалви переманить.
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OfaZavr
1506757864
Вперёд Спартак!
Ответить
artem27066
1506759874
Вперед Спартак
Ответить
Gullit 76
1506767381
Уик-энд аутсайдеров?Тогда ждём побед от Тосно,Амкара,Урала!
Ответить
paracetamol
1506773111
Скоро СКА Спердяк обгонит.
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cent58
1506773775
Краснодар проиграл ! , Ростов проиграл ! -Спартак опять догонит и перегонит ?.
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Gullit 76
1506777689
Чудеса продолжаются!Осталось дело за Амкаром и Уралом!
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BRO_football
1506797075
Спартак решил перестраховаться и купить удаление у Урала, чтобы опять не пропустить в конце матча
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