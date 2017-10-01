РФПЛ. «Локомотив» крупно обыграл «Динамо», «Анжи» примет «Зенит»

Тремя матчами продолжится в воскресенье, 1 октября, 12-й тур российской Премьер-лиги.
Игровой день открылся матчем между ЦСКА и «Уфой» (0:0). В столичном дерби «Локомотив» разгромил «Динамо» (3:0). Завершит день встреча «Анжи» и «Зенита» в Каспийске.
Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур
Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург)
1 октября, 19:00 по московскому времени
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Фернандеш, 24; 2:0 – Эдер, 33; 3:0 – Ал. Миранчук, 58.
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Самедов, 36; 2:0 – Роша, 51.
Рубин (Казань) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гол, 83.
Тосно (Ленинградская область) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Марков, 77.
СКА-Хабаровск – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Маркович, 17; 1:1 – Устинов, 45; 2:1 – Дедечко, 71.
Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Джорджевич, 16.