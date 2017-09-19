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    Гладилин: «В «Спартаке» не все в порядке, уже не в первом матче игроки в конце просто бросают играть»

    Заслуженный российский тренер Валерий Гладилин высказал свой взгляд на обстановку, сложившуюся ныне в «Спартаке». По мнению специалиста, внутри команды явно что-то не в порядке, если красно-белые не могут выиграть уже несколько матчей, ведя в них в счете.

    «Не секрет, что внутри команды не все в порядке. Уже не первый матч отдается в концовке – это было недавно и в Лиге чемпионов с «Марибором» (1:1). «Спартак» теряет концентрацию и просто бросает играть. То же самое произошло в матче против «Тосно»: ведя в счете против соперника, который в меньшинстве, красно-белые не то что встали и открылись, а просто перестали выполнять свои игровые действия. Это не ошибка одного футболиста, а нарушение игровой дисциплины, когда вся команда пребывает в непонятном состоянии и показывает непонятный футбол. Коллективы с хорошей атмосферой играют дисциплинированно от первой до последней минуты, даже если они физически устали. Например, в свой чемпионский сезон «Спартак» много матчей выиграл по 1:0. Забивая один мяч, красно-белые им дорожили и бились до конца, чтобы был результат. Сейчас они непонятно ради чего играют. Даже победа, может быть, уже не самое главное в их голове. Нужно разобраться в психологии футболистов, а ошибки на поле – это уже второстепенно.

    Как решить психологическую проблему «Спартака»? В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном, генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.

    Главный тренер Массимо Каррера? Он же итальянец и по-русски говорит еле-еле – через переводчика. Он в этой каше не разберется.

    В «Спартаке» собраны опытные игроки, особенно россияне, всем уже за 30 лет, так что тут детский сад разводить не надо. Даже в юношеских командах требуют очень жестко, а это профессиональные футболисты с хорошими контрактами. Игрокам «Спартака» скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать – а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость!

    Может ли быть дело в том, что у Карреры конфликт с игроками? Этот конфликт явно есть! Не надо закрывать на это глаза и вешать лапшу на уши болельщикам. Тренер никогда не задаст игрокам вопрос «хотите, чтобы я ушел?», если прошла только треть чемпионата, который они к тому же недавно выиграли. Здесь все шито белыми нитками», – сказал Гладилин.

    После 10-ти туров «Спартак» располагается на восьмой строчке, имея в активе 13 очков.

    Источник: Газета.ру

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    19.09.2017 17:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 19 сентября 2017, 21:30

      Недобросовестное отношение к своим обязанностям,должно наказываться!Урезать зарплату!

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 сентября 2017, 20:17

      "Чемпионскую" игру сделал Д.Аленичев и как результат нет Аленя и нет игры. Пипец. Я об этом говорил сразу после изгнания Аленичева и Титова.

      2
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 19 сентября 2017, 18:53

      Да всё у них в порядке. Контракты немеряные, денег за безделье никто не лишает, у каждого авто, не хилая квартирка и т.д. и т.п. Жизнь удалась..................

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 19 сентября 2017, 18:31

      есть такое..

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2017, 18:26

      Просто эти уроды абсолютно не ценят своих болельщиков.

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 сентября 2017, 18:24

      Всё так.
      Но нам сказали, что встретились в Тарасовке, обо всём поговорили, выяснили, расставили все точки над "и", вроде как договорились.
      Посмотрим.
      Если опять бардак будет, то всех разгонять надо и начинать с начала, иначе эта тягомотина не кончится.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 сентября 2017, 18:24

      Все таки какое уважение к Спартаку,куда не глянь все про нас.

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 сентября 2017, 17:58

      не один спартак такой..многие клубы..а если брать стату запада то они впереди всех..

      0
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      Рейтинг: +8021

      nik55 19 сентября 2017, 17:53

      Сто раз повторю что нужно гнать с команды----Глушакова-Комбарова-Ещенко-Самедова и еще несколько игроков

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli > nik55 19 сентября 2017, 18:27

      Похоже на то.
      Потолка своего достигли, расти некуда, вот и мутят.

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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 > nik55 19 сентября 2017, 21:33

      Деды! И не один не служил!Очко драить по ночам,на базе!

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