Гладилин: «В «Спартаке» не все в порядке, уже не в первом матче игроки в конце просто бросают играть»

Заслуженный российский тренер Валерий Гладилин высказал свой взгляд на обстановку, сложившуюся ныне в «Спартаке». По мнению специалиста, внутри команды явно что-то не в порядке, если красно-белые не могут выиграть уже несколько матчей, ведя в них в счете.

«Не секрет, что внутри команды не все в порядке. Уже не первый матч отдается в концовке – это было недавно и в Лиге чемпионов с «Марибором» (1:1). «Спартак» теряет концентрацию и просто бросает играть. То же самое произошло в матче против «Тосно»: ведя в счете против соперника, который в меньшинстве, красно-белые не то что встали и открылись, а просто перестали выполнять свои игровые действия. Это не ошибка одного футболиста, а нарушение игровой дисциплины, когда вся команда пребывает в непонятном состоянии и показывает непонятный футбол. Коллективы с хорошей атмосферой играют дисциплинированно от первой до последней минуты, даже если они физически устали. Например, в свой чемпионский сезон «Спартак» много матчей выиграл по 1:0. Забивая один мяч, красно-белые им дорожили и бились до конца, чтобы был результат. Сейчас они непонятно ради чего играют. Даже победа, может быть, уже не самое главное в их голове. Нужно разобраться в психологии футболистов, а ошибки на поле – это уже второстепенно.

Как решить психологическую проблему «Спартака»? В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном, генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.

Главный тренер Массимо Каррера? Он же итальянец и по-русски говорит еле-еле – через переводчика. Он в этой каше не разберется.

В «Спартаке» собраны опытные игроки, особенно россияне, всем уже за 30 лет, так что тут детский сад разводить не надо. Даже в юношеских командах требуют очень жестко, а это профессиональные футболисты с хорошими контрактами. Игрокам «Спартака» скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать – а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость!

Может ли быть дело в том, что у Карреры конфликт с игроками? Этот конфликт явно есть! Не надо закрывать на это глаза и вешать лапшу на уши болельщикам. Тренер никогда не задаст игрокам вопрос «хотите, чтобы я ушел?», если прошла только треть чемпионата, который они к тому же недавно выиграли. Здесь все шито белыми нитками», – сказал Гладилин.

После 10-ти туров «Спартак» располагается на восьмой строчке, имея в активе 13 очков.