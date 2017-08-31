Отбор на ЧМ-2018. Хет-трик Роналду позволил Португалии разгромить Фарерские острова и другие результаты

В матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира сборная Португалии крупно обыграла Фарерские острова – 5:1. Автором хет-трика стал Криштиану Роналду.

В других играх Венгрия одержала победу над Латвией, Швейцария разгромила Андорру.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа В. 7-й тур

Португалия – Фарерские острова – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 3; 2:0 – Роналду, 29 (с пенальти); 2:1 – Балдвинссон, 38; 3:1 – Карвалью, 58; 4:1 – Роналду, 65; 5:1 – Оливейра, 86.

Венгрия – Латвия – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кадар, 6; 2:0 – Салаи, 26; 2:1 – Фрейминас, 40; 3:1 – Соловьевс, 68 (в свои ворота).

Швейцария – Андорра – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сеферович, 43; 2:0 – Сеферович, 63; 3:0 – Лихтштайнер, 67.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)